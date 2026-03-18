Les obsèques de l’acteur Bruno Salomone, disparu dimanche à l’âge de 55 ans, se tiendront lundi à Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne, en région parisienne. L’information a été confirmée mercredi par son agent artistique à l’AFP. Selon les précisions communiquées au nom de la famille, « l’église et le cimetière seront ouverts à toutes celles et ceux qui souhaiteront rendre un dernier hommage à Bruno ».

La cérémonie religieuse débutera à 10h00 en l’église Sainte-Anne de Polangis. À partir de 11h00, le cortège funèbre rejoindra le cimetière de la commune.

Une disparition qui suscite une vive émotion

L’annonce du décès de Bruno Salomone, emporté par un cancer, a provoqué une vague d’hommages dans le monde du spectacle et auprès du grand public. De nombreuses personnalités du cinéma et de la télévision ont salué la mémoire de cet acteur populaire, reconnu pour sa discrétion et la diversité de ses rôles.

Connu d’un large public, il incarnait notamment Denis Bouley dans la série à succès Fais pas ci, fais pas ça diffusée sur France 2, un rôle qui lui avait permis de s’imposer dans le paysage audiovisuel français.

Une carrière marquée par la comédie et la télévision

Bruno Salomone s’était également illustré au cinéma, notamment dans Brice de Nice, où il incarnait Igor d’Hossegor, rival du personnage joué par Jean Dujardin. Ce film, devenu culte pour toute une génération, avait contribué à accroître sa notoriété.

Par ailleurs, il était la voix off du jeu télévisé Burger Quiz, créé par Alain Chabat, participant ainsi à l’identité sonore de cette émission emblématique.

Des débuts dans l’humour et une carrière éclectique

Avant de se faire connaître du grand public, Bruno Salomone avait débuté comme humoriste au sein de la troupe « Nous Ç Nous », aux côtés notamment de Jean Dujardin.

Au fil des années, il s’était illustré aussi bien au cinéma qu’à la télévision et au théâtre, tout en prêtant régulièrement sa voix à des productions de doublage. Il avait notamment incarné vocalement Jolly Jumper dans le film Lucky Luke réalisé par James Huth, dans lequel Jean Dujardin tenait le rôle principal.