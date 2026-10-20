«J’en veux à la vie»: Enora Malagré, privée de maternité par l’endométriose, raconte sa souffrance

Enora Malagré, à 46 ans, partage son expérience douloureuse avec l'endométriose, une maladie l'ayant empêchée de devenir mère. Son témoignage met en lumière les souffrances silencieuses des femmes faces à l'infertilité et souligne la nécessité d'une meilleure sensibilisation à cette pathologie souvent minimisée.

Enora Malagré a livré un témoignage particulièrement douloureux sur son combat contre l’endométriose et son impossibilité de devenir mère. Dans une interview accordée au Parisien, publiée ce mardi, l’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste, âgée de 46 ans, revient sur les conséquences de cette maladie gynécologique sur sa vie personnelle. Derrière son tempérament affirmé et son franc-parler, l’animatrice porte depuis des années une blessure profonde : celle de ne pas avoir pu avoir l’enfant qu’elle désirait.

« J’en veux à la vie », confie-t-elle au quotidien, exprimant une colère qui ne l’a jamais véritablement quittée. Atteinte d’une forme sévère d’endométriose, Enora Malagré a régulièrement raconté les douleurs physiques, les traitements et les difficultés rencontrées dans son parcours médical. Mais c’est la question de la maternité qui demeure, pour elle, l’une des conséquences les plus cruelles de la maladie.

L’endométriose lui a fait perdre l’espoir de devenir mère

Enora Malagré souffre d’endométriose depuis de nombreuses années. Cette maladie inflammatoire chronique se caractérise par la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l’utérus. Elle peut provoquer des douleurs pelviennes intenses, des règles particulièrement douloureuses et, dans certains cas, des difficultés à concevoir un enfant.

Pour l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna, les conséquences ont été considérables. Elle a déjà raconté avoir subi plusieurs interventions chirurgicales et traversé des périodes de souffrance physique importantes. Son désir d’enfant s’est heurté aux complications de la maladie, malgré les démarches entreprises pour tenter de devenir mère.

La comédienne a également évoqué publiquement les épreuves psychologiques associées à cette situation. Voir les années passer, les projets de famille de son entourage se concrétiser et son propre désir de maternité rester sans réponse a profondément marqué sa vie.

Son combat rappelle les difficultés rencontrées par de nombreuses patientes souffrant d’endométriose, une maladie longtemps banalisée, dont les symptômes peuvent rester ignorés pendant des années.

« J’en veux à la vie » : une colère qui ne disparaît pas

Le sentiment d’injustice exprimé par Enora Malagré dépasse la seule question médicale. L’animatrice doit composer avec la disparition d’un projet de vie auquel elle était profondément attachée, tout en poursuivant ses activités professionnelles et personnelles.

Son témoignage met en lumière une souffrance souvent invisible : celle des femmes qui souhaitent devenir mères mais qui ne peuvent pas concrétiser ce désir. À la douleur provoquée par la maladie s’ajoutent les questions de l’entourage, les annonces de grossesse et les étapes de la vie familiale auxquelles elles auraient souhaité participer.

Enora Malagré a choisi depuis plusieurs années de parler ouvertement de cette expérience. Elle refuse de masquer les conséquences psychologiques de l’infertilité derrière une image de femme forte et indépendante. Sa colère, qu’elle exprime aujourd’hui encore, traduit la place que ce désir d’enfant continue d’occuper dans son existence.

Une maladie longtemps minimisée, des années de douleurs

L’endométriose touche environ une femme sur dix en âge de procréer. Malgré sa fréquence, elle reste associée à des retards diagnostiques et à une prise en charge parfois complexe. Les symptômes varient considérablement d’une patiente à l’autre, certaines souffrant de douleurs invalidantes tandis que d’autres présentent peu de manifestations.

La maladie peut affecter les ovaires, les trompes, le péritoine et parfois d’autres organes. Elle peut également compliquer la fertilité, même si toutes les femmes atteintes d’endométriose ne rencontrent pas de difficultés à avoir des enfants.

Enora Malagré a plusieurs fois dénoncé la banalisation des douleurs menstruelles et le manque d’écoute dont certaines patientes font l’expérience. Elle a également insisté sur les conséquences de la maladie dans la vie professionnelle, sentimentale et intime.

La question de la santé des femmes mobilise également d’autres personnalités, notamment Louane, qui a dénoncé les retards dans la prise en charge de l’endométriose et du cancer du sein.

De « Touche pas à mon poste » au théâtre, un combat devenu public

Le grand public a découvert Enora Malagré sur les plateaux de télévision, notamment dans Touche pas à mon poste, où elle s’est imposée par ses prises de position tranchées. Après son départ de l’émission en 2017, elle a poursuivi ses activités à la télévision, à la radio et au théâtre.

Parallèlement à sa carrière, elle s’est engagée dans la sensibilisation à l’endométriose. En 2023, elle a notamment participé au documentaire Endométriose : le combat continue, consacré aux difficultés rencontrées par les femmes atteintes de cette pathologie.

L’animatrice a fait de son expérience personnelle un moyen de sensibiliser le public aux conséquences de cette maladie. Elle a notamment défendu la nécessité d’améliorer le diagnostic, l’accompagnement médical et la reconnaissance des douleurs chroniques.

Sur le plan professionnel, Enora Malagré a également rejoint la radio ici pour animer une émission quotidienne, poursuivant ainsi sa carrière après son départ de Touche pas à mon poste.

À 46 ans, une blessure toujours présente

Aujourd’hui, Enora Malagré continue de vivre avec les conséquences de son endométriose et le regret de ne pas avoir pu devenir mère. Malgré ses projets professionnels et son engagement public, cette absence demeure une épreuve intime qu’elle ne cherche plus à dissimuler.

Son témoignage rappelle que l’endométriose ne se limite pas aux douleurs physiques. Pour certaines femmes, elle bouleverse également les projets familiaux et laisse des blessures psychologiques durables. Enora Malagré en parle sans détour, avec une colère résumée par ces quelques mots : « J’en veux à la vie. »