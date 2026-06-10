Enora Malagré débarque sur ici, Valérie Damidot quitte l’antenne

Enora Malagré rejoint ici pour animer une nouvelle émission quotidienne, programmée entre midi et 13h. Le rendez-vous portera le titre Par ICI les bons plans et prendra place dans une tranche stratégique de la journée, à l’heure du déjeuner. Avec cette arrivée, la station installe un nouveau format régulier, centré sur les conseils pratiques, les idées utiles et les services du quotidien.

« Par ICI les bons plans » remplace « Au Taquet »

Cette nouvelle émission succède au jeu Au Taquet, présenté par Valérie Damidot. L’émission s’arrête après deux saisons à l’antenne. La case de la mi-journée change donc clairement de direction : place à un programme de service et de proximité, porté par une animatrice connue du grand public.

Enora Malagré de retour dans un rendez-vous quotidien

Enora Malagré s’installe ainsi dans un format quotidien, du lundi au vendredi, avec une exposition forte sur une tranche horaire très identifiée. Son arrivée marque un renfort visible pour ici, qui mise sur un visage populaire pour porter ce nouveau rendez-vous. L’émission a pour but de parler aux auditeurs de sujets concrets, accessibles et immédiatement utiles. Le titre, Par ICI les bons plans, annonce un programme orienté vers les astuces, les recommandations et les solutions du quotidien.

Valérie Damidot quitte la case après deux saisons

Le départ de Au Taquet met fin à deux saisons de présence de Valérie Damidot sur cette tranche. Le jeu laisse sa place à une émission au ton différent, davantage tournée vers l’accompagnement des auditeurs.Ce changement confirme une évolution nette de la programmation de midi : moins de jeu, plus de conseils pratiques.

Une nouvelle bataille pour l’heure du déjeuner

La tranche 12h-13h reste un moment important pour les radios généralistes et locales. Les auditeurs sont disponibles, souvent en pause, et recherchent des formats directs, utiles et faciles à suivre. Avec Enora Malagré, ici cherche à installer une présence forte, identifiable et régulière. Le pari : faire de la mi-journée un rendez-vous quotidien plus pratique, plus incarné et plus proche des usages des auditeurs.