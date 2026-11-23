Miss France 2027 - à Saint-Martin, Hinaupoko Devèze se confie sur les candidates: «Elles se prennent des fois la tête sur des petits détails»

À moins de trois semaines de l'élection de Miss France 2027, Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, accompagne les 31 candidates lors de leur voyage de préparation à Saint-Martin. Elle aborde les tensions liées aux détails du concours, tout en participant à diverses activités de formation avant la cérémonie, prévue le 12 décembre.

À moins de trois semaines de l’élection de Miss France 2027, les 31 candidates régionales ont effectué leur traditionnel voyage de préparation à Saint-Martin, dans les Caraïbes. À leurs côtés, Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, a endossé un nouveau rôle : celui d’accompagner les prétendantes à sa succession. La reine de beauté tahitienne a notamment évoqué la pression que peuvent ressentir certaines candidates, parfois préoccupées par des détails qu’elle juge secondaires.

Sacrée Miss France le 6 décembre 2025 au Zénith d’Amiens, Hinaupoko Devèze connaît parfaitement les exigences du concours. Un an après avoir elle-même participé au voyage de préparation en Martinique, la jeune femme de 24 ans accompagne désormais celles qui espèrent lui succéder.

À Saint-Martin, elle a notamment évoqué les préoccupations des participantes, déclarant : « Elles se prennent des fois la tête sur des petits détails. »

Une remarque qui montre les interrogations auxquelles sont confrontées les candidates durant leur préparation. Entre les séances photo, les entraînements, les prises de parole et les nombreuses apparitions publiques, les 31 représentantes régionales doivent assimiler rapidement les codes du concours. Hinaupoko Devèze peut leur apporter son expérience personnelle, elle qui a vécu cette préparation l’année dernière avant de remporter la couronne.

Un programme intense entre défilés, culture générale et entraînements

Arrivées à Saint-Martin le lundi 16 novembre, les 31 candidates ont été accueillies à l’aéroport Princess Juliana avant de participer, dès le lendemain, à un défilé public organisé à Marigot.

Le séjour a été rythmé par des activités culturelles, des séances photo et plusieurs ateliers de préparation. Les participantes ont notamment découvert la gastronomie locale, avec la confection de Johnny Cakes, et se sont rendues sur l’île voisine de Saint-Barthélemy.

Mais le voyage n’avait rien de simples vacances. Les candidates ont également suivi des entraînements à la démarche, des ateliers de maquillage, des exercices de prise de parole et le traditionnel test de culture générale.

Deux anciennes Miss France ont participé à leur accompagnement : Camille Cerf, Miss France 2015, chargée notamment de leur transmettre des conseils en matière d’expression orale, et Alicia Aylies, Miss France 2017, venue partager son expérience et animer un atelier consacré à la réalisation des objectifs personnels.

Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, a également fait une apparition auprès des participantes.

Un voyage à Saint-Martin inédit dans l’histoire du concours

C’est la première fois que Saint-Martin accueille le voyage de préparation des candidates à Miss France. L’île des Caraïbes a été choisie pour permettre aux participantes de découvrir son patrimoine, sa culture et ses paysages, tout en poursuivant leur préparation.

Durant cette semaine, les 31 Miss régionales ont également appris à vivre ensemble, à respecter un programme particulièrement chargé et à se familiariser avec les exigences de leurs futures apparitions télévisées.

Ce séjour constitue une étape importante avant les répétitions de la cérémonie nationale, durant lesquelles les candidates devront apprendre les chorégraphies et les différents tableaux du spectacle.

Le 12 décembre, Hinaupoko Devèze remettra sa couronne au Futuroscope

Après ce voyage dans les Antilles, les candidates vont désormais se concentrer sur la dernière ligne droite de la compétition.

Comme annoncé lors de la présentation de la prochaine élection de Miss France, la cérémonie se déroulera le samedi 12 décembre 2026 à l’Arena Futuroscope, à Chasseneuil-du-Poitou, près de Poitiers.

L’événement sera diffusé en direct sur TF1 et présenté par Jean-Pierre Foucault, fidèle au concours depuis plus de 30 ans.

Parmi les 31 prétendantes figure notamment Mandy Goudal, Miss Poitou-Charentes, âgée de 38 ans et mère de deux enfants. Elle est la première mère de famille à participer à l’élection nationale et la candidate la plus âgée de l’histoire du concours.

Pour Hinaupoko Devèze, cette soirée marquera la fin de son année de règne. La Tahitienne, qui avait succédé à Angélique Angarni-Filopon en décembre 2025, devra remettre son écharpe et sa couronne à la nouvelle Miss France 2027, qu’elle aura côtoyée et accompagnée pendant cette préparation à Saint-Martin.