Mort de Paolo Bulgari à 89 ans: le monde du luxe perd l’un des plus grands noms de la joaillerie italienne

Paolo Bulgari, joaillier renommé et président de la maison Bulgari, décède à Rome à 89 ans, laissant un héritage majeur dans l'industrie du luxe. Sa vie était marquée par son rôle dans l'expansion de la marque familiale et son engagement philanthropique en faveur des enfants défavorisés à Rome.

Le joaillier et homme d’affaires italien Paolo Bulgari est mort à Rome à l’âge de 89 ans. Son décès a été annoncé ce samedi 21 novembre 2026 par sa famille. Petit-fils de Sotirio Bulgari, fondateur de la prestigieuse maison de joaillerie italienne, il avait présidé l’entreprise familiale à partir de 1984 et largement contribué à son développement international. Depuis 2011, Bulgari appartient au groupe français LVMH, dirigé par Bernard Arnault.

« Le plus grand joaillier de notre époque » : l’hommage bouleversant de sa famille

Dans un communiqué annonçant sa disparition, la famille Bulgari a salué « son humanité profonde et le talent d’un entrepreneur qui a aimé l’Italie et en a été l’ambassadeur dans le monde entier ».

Ses proches ont également rendu hommage à son parcours exceptionnel : « Le plus grand joaillier de notre époque s’en va. »

Né à Rome le 8 octobre 1937, Paolo Bulgari appartenait à la troisième génération de la famille fondatrice. Il avait rejoint l’entreprise en 1960, travaillant initialement aux côtés de son père, Giorgio Bulgari. Passionné par les pierres précieuses, il avait progressivement acquis une expertise reconnue internationalement dans le domaine de la gemmologie.

Les circonstances exactes de son décès n’ont pas été rendues publiques.

De la petite boutique romaine à un empire mondial du luxe

L’histoire de Bulgari commence en 1884, lorsque Sotirio Bulgari, artisan d’origine grecque, ouvre une première boutique à Rome. La maison se développe progressivement et inaugure en 1905 son établissement historique de la Via dei Condotti, devenu l’une des adresses emblématiques du luxe italien.

Après la disparition de Giorgio Bulgari en 1966, ses fils Gianni, Paolo et Nicola participent à la direction de l’entreprise familiale.

En 1984, Paolo Bulgari accède à la présidence de la société, tandis que son frère Nicola devient vice-président. Leur neveu Francesco Trapani prend la direction opérationnelle du groupe.

Sous leur impulsion, Bulgari poursuit son expansion internationale et diversifie ses activités. Au-delà de la haute joaillerie, la marque développe l’horlogerie, la parfumerie, la maroquinerie et les accessoires.

Paolo Bulgari joue notamment un rôle majeur dans l’identité esthétique de la maison. Il privilégie les pierres de couleur, les créations audacieuses, l’or jaune et les formes inspirées de l’Antiquité grecque et romaine.

La maison séduit de nombreuses personnalités internationales, parmi lesquelles Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman et Richard Burton. Ses bijoux deviennent indissociables du cinéma hollywoodien et des grandes soirées mondaines.

En 2011, Bulgari passe sous le contrôle de LVMH pour 3,7 milliards d’euros

L’année 2011 marque un tournant historique pour l’entreprise. La famille Bulgari cède le contrôle de la maison au groupe français LVMH dans le cadre d’une opération évaluée à environ 3,7 milliards d’euros.

Cette acquisition permet à LVMH, le groupe de luxe dirigé par Bernard Arnault, de renforcer considérablement sa présence dans la haute joaillerie.

Paolo Bulgari expliquera par la suite que cette décision avait été difficile, mais qu’elle répondait notamment à la nécessité de préserver l’avenir de l’entreprise, de protéger ses salariés et d’organiser la transmission entre les générations.

Malgré le changement d’actionnaire majoritaire, il était resté profondément attaché à la marque familiale et avait continué à s’intéresser personnellement à la création de bijoux.

La maison est aujourd’hui dirigée par Laura Burdese, nommée directrice générale à compter du 1er juillet 2026. Elle a succédé à Jean-Christophe Babin, également appelé à diriger la division Montres de LVMH.

Bernard Arnault rend hommage à un artisan essentiel du succès de Bulgari

À l’annonce de sa disparition, Bernard Arnault, président-directeur général de LVMH, a personnellement présenté ses condoléances à la famille du joaillier.

« Notre groupe, ma famille et moi-même adressons nos plus sincères condoléances à la famille Bulgari ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs de la Maison à la suite du décès de Paolo Bulgari », a déclaré le dirigeant français.

Bernard Arnault a également souligné le rôle déterminant du défunt dans le rayonnement international de la marque :

« Tout au long de sa vie, il a été l’un des principaux artisans du succès de la marque, tout en préservant et en incarnant l’esprit italien et l’héritage profondément romain de notre exceptionnelle maison de joaillerie. »

Une fondation consacrée aux enfants défavorisés de Rome

Au-delà de ses responsabilités dans le secteur du luxe, Paolo Bulgari s’était engagé dans plusieurs initiatives philanthropiques.

En novembre 2019, il avait créé la Fondation Paolo Bulgari, destinée notamment à lutter contre la précarité éducative et à favoriser l’accès à la formation professionnelle dans les quartiers défavorisés de Rome.

La fondation a soutenu plusieurs projets de rénovation urbaine et d’accompagnement des jeunes, particulièrement dans les quartiers périphériques de la capitale italienne.

Parmi ses réalisations figure la réhabilitation de la place Largo Ferruccio Mengaroni, dans le quartier de Tor Bella Monaca, achevée en 2023.

Ses obsèques auront lieu lundi à Rome

Paolo Bulgari laisse derrière lui six enfants, issus de deux mariages.

Ses funérailles sont prévues lundi 23 novembre 2026, à 11 heures, en la basilique Santa Croce in Gerusalemme, à Rome.

Avec sa disparition, la famille Bulgari perd l’un des héritiers qui ont accompagné la transformation d’une entreprise artisanale romaine en une maison de joaillerie présente dans le monde entier, désormais intégrée au premier groupe mondial du luxe.