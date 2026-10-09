Coup de tonnerre chez Saint Laurent : Anthony Vaccarello quitte la maison après dix ans à sa tête

Anthony Vaccarello quitte la direction artistique de Saint Laurent après dix ans, une annonce faite par Kering. Son départ, qui suit un défilé spectaculaire, soulève des interrogations sur l'avenir de la maison. Kering cherche un successeur capable de maintenir l'identité de la marque tout en l'adaptant aux évolutions du marché du luxe.

C’est un départ majeur dans l’univers du luxe français. Anthony Vaccarello quitte la direction artistique de Saint Laurent, dix ans après son arrivée à la tête de la maison parisienne. L’annonce a été officialisée ce vendredi 9 octobre 2026 par Kering, propriétaire de la marque. Le créateur belge, qui avait succédé à Hedi Slimane en 2016, laisse derrière lui une décennie durant laquelle il a profondément marqué l’identité esthétique de Saint Laurent. Son départ intervient quelques jours seulement après la présentation de sa collection printemps-été 2027, lors de la Fashion Week de Paris. Un dernier défilé spectaculaire, dominé par des silhouettes dorées et organisé au pied de la tour Eiffel, qui apparaît désormais comme l’ultime démonstration de son univers créatif. Pour l’heure, la maison n’a pas annoncé le nom de son successeur, mais assure qu’une nouvelle direction artistique sera dévoilée prochainement.

Durant ses dix années chez Saint Laurent, Anthony Vaccarello s’est attaché à réinterpréter les codes historiques imaginés par Yves Saint Laurent, notamment le smoking féminin, les coupes structurées, les transparences et les silhouettes sensuelles. Son esthétique, immédiatement reconnaissable, a contribué à imposer une identité visuelle forte dans un secteur où les maisons cherchent constamment à renouveler leur image. Le créateur a également développé les relations entre la marque et le monde du cinéma, notamment à travers Saint Laurent Productions, structure destinée à soutenir des projets cinématographiques. Sous sa direction, le chiffre d’affaires de Saint Laurent a connu une progression considérable, dépassant les trois milliards d’euros au début des années 2020. Cette réussite commerciale s’est accompagnée d’un rayonnement international renforcé, porté par des campagnes publicitaires et des défilés particulièrement remarqués. Dans son communiqué, Luca de Meo, directeur général de Kering, a salué l’apport du styliste à l’influence de la maison, tandis que Cédric Charbit, président-directeur général de Saint Laurent, a rendu hommage à son engagement et à son travail créatif.

Un départ qui complique la stratégie de relance de Kering

Le départ d’Anthony Vaccarello intervient à un moment sensible pour Kering, confronté depuis plusieurs saisons au ralentissement du marché mondial du luxe. Le groupe français, qui possède également Gucci, Balenciaga et Bottega Veneta, cherche à retrouver une dynamique de croissance après une période marquée par des résultats financiers moins favorables. Saint Laurent, longtemps considérée comme l’un de ses principaux moteurs commerciaux, n’a pas échappé à cette évolution. Le remplacement d’un directeur artistique aussi étroitement associé à l’image de la marque constitue donc une décision stratégique importante. La difficulté pour Kering sera de préserver l’identité construite depuis 2016 tout en insufflant une nouvelle dynamique susceptible de séduire les consommateurs. Dans une industrie où les changements de créateurs se multiplient, la stabilité artistique dont bénéficiait Saint Laurent représentait jusqu’ici un atout particulier.

L’identité de la personne appelée à succéder à Anthony Vaccarello concentre désormais toutes les attentions. Plusieurs noms circulent déjà dans la presse spécialisée, notamment celui de Chemena Kamali, actuellement directrice artistique de Chloé, mais aucune nomination n’a été confirmée par Kering. Au-delà du choix d’un créateur, cette transition pose la question de l’avenir d’une maison dont l’image est devenue indissociable de l’esthétique développée par Vaccarello. Les dirigeants devront trouver un équilibre entre continuité et renouvellement, dans un secteur où chaque changement de direction artistique peut transformer rapidement la perception d’une marque. Quant au styliste belge, il n’a pas encore dévoilé ses projets professionnels. Son départ met fin à l’une des collaborations les plus durables et les plus marquantes de la mode contemporaine. Pour Saint Laurent, une nouvelle page s’ouvre, avec l’enjeu de conserver son statut parmi les maisons les plus influentes du luxe mondial.