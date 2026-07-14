Olivier Rousteing nommé directeur artistique de Rabanne après 14 ans chez Balmain

Olivier Rousteing est le nouveau directeur artistique de Rabanne. La maison de mode, propriété du groupe espagnol Puig, a officialisé sa nomination ce mardi. Le créateur français succède à Julien Dossena, parti en juin après treize années passées à la tête des collections. Sa première collection sera présentée lors de la Fashion Week de Paris, en mars 2027, pour la saison automne-hiver 2027-2028.

Une nomination annoncée le 14 juillet

Rabanne a confirmé l’arrivée d’Olivier Rousteing sur les réseaux sociaux. Le styliste a lui-même annoncé la nouvelle en publiant un échange de messages avec sa mère, accompagné de la phrase « Let the journey begin », soit « Que l’aventure commence ». Il a décrit son arrivée dans la maison comme « un immense honneur ». Le créateur de 40 ans prend désormais la responsabilité de l’identité artistique de Rabanne. Il dirigera les collections de mode et participera au développement d’un univers réunissant prêt-à-porter, accessoires et beauté. Puig souhaite poursuivre l’expansion de la marque dans de nouvelles catégories de produits tout en rapprochant davantage ses activités de mode, de parfumerie et de cosmétique. « Pour moi, la mode est avant tout une histoire d’émotion, d’identité et de confiance en soi », a déclaré Olivier Rousteing. Il a également salué le travail accompli par Julien Dossena et fait part de son respect pour l’héritage de Paco Rabanne, fondé sur l’utilisation de matériaux inhabituels, les constructions métalliques et une conception expérimentale du vêtement.

Première collection attendue en mars 2027

Olivier Rousteing disposera de plusieurs mois pour préparer son premier défilé. La présentation est programmée en mars 2027 pendant la Fashion Week de Paris. Elle dévoilera la collection automne-hiver 2027-2028 et donnera la première indication précise sur la direction choisie par le créateur pour Rabanne. La maison possède un vocabulaire immédiatement reconnaissable, composé de robes assemblées avec des plaques de métal, de mailles, de disques, de sequins et de matériaux industriels. Olivier Rousteing est lui aussi connu pour ses silhouettes structurées, ses broderies abondantes, ses épaules marquées et ses vêtements conçus pour les tapis rouges et les grandes cérémonies internationales.

14 ans à la tête de Balmain

Olivier Rousteing a quitté Balmain en novembre 2025, après 14 ans comme directeur artistique. Il avait été nommé en avril 2011 à seulement 25 ans, en remplacement de Christophe Decarnin. Il était alors l’un des plus jeunes créateurs à diriger une maison parisienne de cette importance. Durant son passage chez Balmain, il a développé les lignes féminines et masculines et renforcé la présence internationale de la marque. Il a associé les techniques traditionnelles de la couture à une esthétique spectaculaire, dominée par les ornements dorés, les silhouettes près du corps, les vestes structurées et les références militaires. Le styliste a également construit une communication largement tournée vers les célébrités et les réseaux sociaux. Beyoncé, Rihanna, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Jennifer Lopez, Zendaya et plusieurs autres personnalités ont porté ses créations. L’expression « Balmain Army » a été utilisée pour désigner le groupe de mannequins, artistes et ambassadrices proches de la maison. Son départ de Balmain avait été annoncé le 5 novembre 2025. Olivier Rousteing avait alors déclaré être fier du travail réalisé avec ses équipes, sans révéler le nom de son prochain employeur. Antonin Tron, fondateur de la marque Atlein, lui a ensuite succédé à la direction artistique de Balmain.

Olivier Rousteing remplace Julien Dossena

Julien Dossena a quitté Rabanne le 24 juin 2026. Arrivé en 2013, l’ancien collaborateur de Nicolas Ghesquière chez Balenciaga avait reçu la mission de relancer les collections de mode de la maison et de réinterpréter les créations historiques de Paco Rabanne. Pendant 13 ans, il a modernisé les robes en cotte de mailles, les pièces métalliques et les assemblages de matières associés au fondateur. Ses collections ont été portées par Beyoncé, Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Anya Taylor-Joy et Michelle Obama. Il a également signé une collection haute couture pour Jean Paul Gaultier et dirigé une collaboration commerciale entre Rabanne et H&M. Son départ a laissé le poste vacant pendant moins de trois semaines. Le nom d’Olivier Rousteing circulait déjà depuis le printemps 2026. La confirmation du 14 juillet met fin aux rumeurs et confie la maison à l’un des créateurs français les plus médiatisés de sa génération.

De Paco Rabanne à Rabanne

La maison a été fondée en 1966 par Paco Rabanne, né Francisco Rabaneda y Cuervo. Le couturier s’est fait connaître avec sa collection de 12 robes importables en matériaux contemporains, composée de vêtements réalisés à partir de plaques, de métal, de plastique et de rhodoïd. Ses créations ont rapidement été associées au futurisme des années 1960 et à des personnalités comme Françoise Hardy et Jane Fonda. Le créateur a commencé à travailler avec Puig à la fin des années 1960 pour développer ses parfums. Le groupe espagnol a acquis l’ensemble de l’activité Paco Rabanne, comprenant la mode et les accessoires, en 1987. La parfumerie a ensuite pris une place considérable grâce à des références comme Calandre, Paco Rabanne pour Homme, 1 Million, Invictus et Fame. En juin 2023, quelques mois après la mort de Paco Rabanne à l’âge de 88 ans, la marque a abandonné le prénom « Paco » pour devenir simplement Rabanne. Ce changement a accompagné le lancement d’une nouvelle identité visuelle et le développement de l’activité maquillage.

Une marque stratégique pour le groupe Puig

Rabanne est aujourd’hui l’une des marques les plus puissantes du portefeuille de Puig, aux côtés de Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci et Charlotte Tilbury. Elle a été la première maison du groupe à dépasser le milliard d’euros de ventes annuelles, résultat principalement porté par ses parfums. Olivier Rousteing devra désormais développer la partie mode tout en maintenant la cohérence avec les activités de beauté. Son premier rendez-vous public est fixé à mars 2027. Ce défilé permettra de découvrir comment il utilisera les codes métalliques de Rabanne après quatorze années consacrées aux broderies, aux silhouettes structurées et au glamour spectaculaire de Balmain.