Raphaël Glucksmann, candidat à la présidentielle de 2027, propose d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés par une réduction de la CSG et une hausse du Smic, financées par une fiscalité accrue sur les héritages supérieurs à deux millions d'euros. Il annonce également des réformes pour les retraites et des investissements pour la transition écologique.

Raphaël Glucksmann veut faire du pouvoir d’achat l’un des axes de son programme pour l’élection présidentielle de 2027. Invité dimanche 22 novembre de l’émission « Le grand enjeu ICI-franceinfo », le candidat soutenu par le Parti socialiste et Place publique a proposé de réduire la contribution sociale généralisée (CSG) prélevée sur les salaires dès le 1er septembre 2027. Pour financer cette mesure, il souhaite augmenter la fiscalité sur les héritages supérieurs à deux millions d’euros. Une proposition qui relance le débat sur le financement de la protection sociale et la taxation du patrimoine.

À quelques mois de l’élection présidentielle, Raphaël Glucksmann cherche à préciser les orientations économiques de sa candidature. Le député européen entend notamment répondre aux préoccupations des salariés confrontés à l’augmentation des dépenses courantes. Sa proposition consiste à diminuer les prélèvements sur les revenus du travail afin d’augmenter directement le montant des salaires nets.

Sur franceinfo, il a avancé deux exemples pour illustrer les effets attendus de sa réforme. Selon ses estimations, un salarié rémunéré au Smic pourrait bénéficier d’un gain mensuel de 86 euros. Pour une personne percevant 2 000 euros par mois, l’augmentation atteindrait 100 euros. Ces montants restent des projections de campagne et dépendraient des modalités précises d’une éventuelle réforme.

Une baisse de la CSG pour augmenter les salaires nets

La contribution sociale généralisée constitue l’un des principaux prélèvements destinés au financement de la protection sociale. Elle s’applique notamment aux revenus d’activité, aux pensions de retraite et à certains revenus du patrimoine, selon des règles et des taux différents.

En proposant de réduire la CSG sur les salaires, Raphaël Glucksmann entend agir directement sur le revenu disponible des travailleurs. Contrairement à une augmentation du salaire brut, une baisse de ce prélèvement permettrait d’accroître la rémunération nette sans nécessairement augmenter le coût salarial supporté par les entreprises.

Le candidat souhaite également relever le Smic. Il présente ces deux mesures comme complémentaires : l’une agirait sur le niveau des rémunérations les plus faibles, tandis que l’autre bénéficierait à un ensemble plus large de salariés.

La proposition pose néanmoins la question de son périmètre exact. Le taux de réduction, les catégories de revenus concernées et les éventuels plafonds devront être précisés pour déterminer son coût global et ses conséquences sur les finances sociales.

Les héritages supérieurs à deux millions d’euros dans le viseur

Pour compenser les recettes qui ne seraient plus prélevées sur les salaires, Raphaël Glucksmann propose de renforcer la fiscalité sur les successions les plus importantes. Le seuil de deux millions d’euros constitue le principal repère avancé lors de son intervention.

Cette orientation repose sur l’idée d’un transfert partiel de la charge fiscale du travail vers la transmission des patrimoines élevés. Le candidat considère que cette évolution permettrait d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés tout en maintenant les ressources nécessaires à la protection sociale.

Le mécanisme financier devra toutefois être détaillé. Le rendement d’une taxation supplémentaire des grands héritages dépend notamment du nombre de successions concernées, de la valeur des patrimoines transmis et des règles retenues pour les abattements et les exonérations.

Une autre question concerne la stabilité des recettes. La CSG sur les salaires représente une ressource régulière, alimentée par les revenus d’activité. Les droits de succession dépendent, quant à eux, du nombre et de la valeur des transmissions enregistrées chaque année. La capacité du nouveau prélèvement à compenser durablement une baisse de CSG devra donc être examinée.

Retraites : un projet annoncé pour janvier

Raphaël Glucksmann a également évoqué la question des retraites, autre sujet majeur du débat politique français. Il prévoit de présenter en janvier son projet de réforme du système.

Le candidat affirme vouloir préserver le principe de la retraite par répartition, tout en introduisant une meilleure prise en compte des carrières longues et de la pénibilité professionnelle. Il souhaite notamment distinguer les situations des salariés ayant exercé des métiers physiquement difficiles de celles des personnes ayant connu des carrières moins éprouvantes.

Il envisage parallèlement des dispositifs encourageant la poursuite de l’activité professionnelle pour les personnes arrivant à l’âge de la retraite en bonne santé après une carrière peu pénible.

Le député européen souhaite associer les partenaires sociaux à l’élaboration de cette réforme et leur confier une place importante dans le pilotage du système. Les modalités précises de cette gouvernance restent à définir.

Deux cents milliards d’euros pour les investissements climatiques

Le candidat a enfin présenté les grandes lignes de son programme environnemental. Il défend l’adoption d’une loi de programmation climatique sur cinq ans, inspirée du fonctionnement des lois de programmation militaire.

L’objectif serait de planifier les dépenses publiques consacrées à la transition écologique, avec une enveloppe annoncée de 200 milliards d’euros. Parmi les priorités citées figurent la rénovation thermique des bâtiments et le développement de véhicules électriques produits en France.

Raphaël Glucksmann envisage de financer une partie de cet effort par une contribution exceptionnelle sur les patrimoines les plus élevés. Cette proposition soulève également la question de l’articulation entre les différentes recettes fiscales envisagées et les dépenses promises.

Les montants annoncés devront être accompagnés d’un calendrier budgétaire et d’une présentation détaillée des ressources mobilisées pour permettre d’en apprécier la faisabilité.

Une proposition qui ouvre le débat sur le financement social

Avec sa baisse annoncée de la CSG, Raphaël Glucksmann cherche à placer la rémunération du travail au centre de la campagne présidentielle. La mesure pourrait concerner un nombre important de salariés, mais son coût et ses modalités de financement restent à préciser.

La taxation des grands héritages constitue un choix fiscal susceptible de susciter des débats sur la redistribution, la transmission familiale du patrimoine et le financement de la Sécurité sociale. Ses effets dépendraient des seuils, des taux et des éventuelles exceptions retenues.

À ce stade, les gains de 86 et 100 euros mensuels avancés par le candidat correspondent à des estimations de son programme. Leur réalisation supposerait une victoire électorale, l’adoption des dispositions législatives nécessaires et la mise en place du financement annoncé.

En fixant une date d’application au 1er septembre 2027, Raphaël Glucksmann donne un calendrier précis à sa proposition. Il lui reste désormais à démontrer comment cette baisse de prélèvements pourrait être financée durablement sans fragiliser les ressources de la protection sociale.