Micheline Nalette, résidente de Rosemont–La Petite-Patrie, se lance en politique pour briguer la mairie de son arrondissement lors des élections de 2029, face aux défis du logement et du coût de la vie. Impliquée dans le milieu associatif, elle souhaite transformer ses préoccupations en actions concrètes pour sa communauté.

« Ça fait longtemps que je vis à Rosemont–La Petite-Patrie. J’y ai élevé ma famille, travaillé, construit ma vie et vécu les défis du quotidien. » C’est en parlant de son quartier que Micheline Nalette a annoncé son entrée en politique. Action Montréal, la formation de Gilbert Thibodeau, l’a choisie pour briguer la mairie de l’arrondissement lors des élections municipales de 2029.

Mère d’une adolescente, Micheline Nalette raconte que ses proches l’entendent depuis des années parler d’immobilier, d’accès à la propriété et du coût de la vie. Ce qui la préoccupe, c’est l’écart entre les efforts consentis par une famille et ce qu’elle peut réellement s’offrir. « Parce que même quand on travaille fort et qu’on fait tout ce qu’il faut, ce n’est pas toujours suffisant pour réaliser ses projets », écrit-elle sur Facebook.

Du milieu associatif à la vie municipale

Si la politique municipale est un nouveau terrain pour elle, Micheline Nalette connaît bien les organismes qui font vivre une communauté. Aujourd’hui directrice des communications et du développement philanthropique à la Fondation du Barreau du Québec, elle a notamment travaillé à Renaissance Québec et à La Maisonnée. Dans ce dernier organisme, elle a piloté une campagne de financement de trois millions de dollars. Elle préside aussi le conseil d’administration de Ferment Fest MTL.

Pour expliquer sa candidature, elle revient pourtant à une réflexion plus personnelle. À force de soulever les difficultés qu’elle observait autour d’elle, elle a fini par s’interroger sur ce qu’elle pouvait faire elle-même. « Et un jour, je me suis dit : c’est bien beau de critiquer, mais si je veux que les choses changent, il faut aussi que je m’implique ! »