Miss France 2027: TF1 dévoile la date et le lieu de l’élection, Jean-Pierre Foucault toujours aux commandes

TF1 vient de lever le voile sur le prochain grand rendez-vous de Miss France. L’élection de Miss France 2027 se déroulera le samedi 12 décembre 2026 à l’Arena Futuroscope, à Chasseneuil-du-Poitou, près de Poitiers. La cérémonie sera diffusée en direct sur TF1 et sera une nouvelle fois présentée par Jean-Pierre Foucault, indissociable du concours depuis plus de 30 ans.

Les 31 Miss régionales désormais élues tenteront de succéder à Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti devenue Miss France 2026, sacrée en décembre dernier au Zénith d’Amiens. La jeune femme remettra sa couronne au terme d’une soirée qui marquera la 97e édition du concours.

Miss France revient à l’Arena Futuroscope

L’Arena Futuroscope connaît déjà parfaitement l’élection. La salle avait notamment accueilli Miss France 2025, remportée par Angélique Angarni-Filopon. Deux autres Miss France y avaient également été sacrées par le passé : Patricia Spehar, Miss France 1997, et Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007.

La future Miss France 2027 sera donc la quatrième lauréate à être couronnée sur ce site. La salle, située à proximité immédiate du Futuroscope, peut accueillir plusieurs milliers de spectateurs et permet l’installation du dispositif imposant nécessaire au direct de TF1. Un an après l’élection d’Hinaupoko Devèze, la couronne changera ainsi de propriétaire le 12 décembre.

Jean-Pierre Foucault reste le patron de la soirée

Autre confirmation importante : Jean-Pierre Foucault présentera toujours l’élection. L’animateur avait pris les commandes de Miss France lors de l’édition Miss France 1996, diffusée en décembre 1995, au moment de l’arrivée du concours sur TF1. Depuis, il n’a jamais quitté ce rendez-vous annuel.

À 78 ans, l’animateur avait encore balayé cet été les interrogations récurrentes sur sa succession. Interrogé sur son avenir à la tête du concours, Jean-Pierre Foucault avait répondu avec humour : « Tant que je n’ai pas besoin de déambulateur, je garde Miss France. »

La confirmation de sa présence pour Miss France 2027 prolonge donc une histoire commencée il y a plus de trois décennies. Lors de la précédente édition, il avait déjà assuré le direct depuis le Zénith d’Amiens, où TF1 avait réuni un nouveau jury autour de Michèle Bernier.

Les élections régionales étant désormais terminées, 31 candidates sont en lice pour Miss France 2027. Elles entameront prochainement la dernière phase de préparation avant la cérémonie.

Cette année, les prétendantes à la couronne partiront à Saint-Martin, dans les Caraïbes, pour le traditionnel voyage de préparation. Le départ est prévu à la mi-novembre, environ un mois avant l’élection. Une destination encore jamais utilisée dans l’histoire du concours.

Cette promotion 2027 compte également un profil inédit : Mandy Goudal, Miss Poitou-Charentes, âgée de 38 ans et mère de deux enfants. Elle est la candidate la plus âgée ayant participé à Miss France et la première mère de famille à prendre part à l’élection nationale.

Hinaupoko Devèze remettra sa couronne le 12 décembre

Élue à Amiens en décembre 2025, Hinaupoko Devèze arrivera au terme de son règne après une année particulièrement exposée. Son élection avait attiré près de 6,7 millions de téléspectateurs sur TF1, avant que plusieurs épisodes de son année de Miss France ne fassent largement parler.

Le rendez-vous est désormais fixé : samedi 12 décembre 2026, en direct de l’Arena Futuroscope sur TF1. À l’issue de la soirée, l’une des 31 candidates deviendra Miss France 2027, sous les yeux de Jean-Pierre Foucault, toujours fidèle au poste.