Polémique à France 2: une pancarte «Macron, bz ta prof, pas les nôtres» affichée en plein JT de 13 heures

France 2 fait face à une polémique après la diffusion, lors du JT de 13 heures, d'une pancarte vulgaire tenue par une manifestante lors d'une mobilisation lycéenne. Cette image, prise à Clermont-Ferrand, soulève des questions sur le contrôle éditorial des visuels. Le mouvement lycéen a connu une forte mobilisation, avec plus de 250 000 manifestants dans toute la France.

France 2 se retrouve au centre d’une nouvelle polémique après la diffusion, mardi 6 octobre, d’une photographie particulièrement vulgaire dans son journal de 13 heures. Alors que Julian Bugier présentait un sujet consacré à la mobilisation des lycéens, l’immense écran installé derrière le journaliste a affiché une manifestante tenant une pancarte sur laquelle était écrit : « Macron, bz ta prof, pas les nôtres ».

La photographie n’est pas un montage. Elle a été prise à Clermont-Ferrand le 2 octobre, lors d’un rassemblement de lycéens. Le message fait directement référence à la relation d’Emmanuel Macron avec Brigitte Macron, qui fut son enseignante lorsqu’il était lycéen.

Une pancarte vulgaire affichée derrière Julian Bugier

L’image apparaît dans le 13 heures de France 2 vers 13h04, au moment où Julian Bugier lance un reportage consacré à la contestation lycéenne. La pancarte occupe une place particulièrement visible sur l’écran géant derrière le présentateur.

La diffusion a rapidement été relevée sur les réseaux sociaux, certains internautes s’interrogeant sur le processus de sélection et de validation des images utilisées par la rédaction du JT. Rien ne permet toutefois d’affirmer que France 2 ait volontairement choisi cette photographie pour son message : l’hypothèse d’une inscription passée inaperçue lors de la préparation du journal reste la plus vraisemblable.

Cette nouvelle polémique éclate alors que l’information de France 2 a déjà été confrontée à plusieurs erreurs et polémiques ces derniers mois, dont une bourde du 20 heures après la diffusion d’un faux témoignage fabriqué par un humoriste⁠.

Une mobilisation lycéenne qui a changé d’échelle

L’incident intervient au terme d’une journée particulièrement tendue. Mardi, plus de 250 000 personnes ont manifesté à travers la France selon les autorités, avec des rassemblements dans de nombreuses grandes villes. La contestation porte notamment sur le manque de professeurs, les effectifs des classes, les emplois du temps et les moyens accordés aux établissements.

La journée du 6 octobre a constitué la plus forte mobilisation depuis le début du mouvement⁠. Des affrontements ont également opposé des groupes de manifestants aux forces de l’ordre dans plusieurs villes, avec des centaines d’interpellations et de nombreux blessés.

Le mouvement est aussi devenu un sujet de confrontation politique. Emmanuel Macron avait déjà accusé certains responsables de gauche d’« exciter » les élèves⁠, tandis que LFI soutient les revendications des lycéens et conteste la gestion gouvernementale de la crise.

France 2 rattrapée par le choix de ses images

Pour France 2, la question porte désormais sur le contrôle éditorial des visuels diffusés à l’antenne. Une photographie destinée à illustrer une manifestation s’est ainsi retrouvée exposée en grand format dans l’un des principaux journaux télévisés du service public, avec une inscription sexuelle visant directement le président de la République et son épouse.

Au-delà du débat autour de la mobilisation lycéenne, c’est donc le choix de cette image qui alimente la polémique : « Macron, bz ta prof, pas les nôtres », pouvait lire sans difficulté n’importe quel téléspectateur du 13 heures. Pour un visuel préparé avant diffusion et affiché derrière le présentateur, l’erreur est particulièrement embarrassante.