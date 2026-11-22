La BBC a présenté des excuses après des bruits sexuels entendus en direct lors de « Strictly Come Dancing », perturbant l'émission depuis Blackpool. Investigations policières lancées, un téléphone portable a été saisi. Cet incident relance le débat sur la sécurité des émissions en direct et met en lumière un précédent similaire datant de janvier 2023.

La BBC a présenté ses excuses après la diffusion de bruits à caractère sexuel pendant l’émission « Strictly Come Dancing », samedi 21 novembre. L’incident s’est produit en direct depuis la célèbre Tower Ballroom de Blackpool, alors que les jurés commentaient une prestation. La police du Lancashire a été saisie et un téléphone portable a été confisqué dans le cadre des investigations.

La soirée devait célébrer la danse et le spectacle, mais un incident inattendu a perturbé le direct de « Strictly Come Dancing », l’un des programmes de divertissement les plus populaires de la télévision britannique. Des sons évoquant des rapports sexuels ont soudainement retenti dans la salle, provoquant un moment de confusion parmi les jurés et les téléspectateurs. La scène s’est produite alors que Motsi Mabuse commentait une prestation. Surprise par les bruits, la jurée s’est interrompue avant de plaisanter en précisant qu’elle n’en était pas responsable.

L’incident semble avoir été provoqué par une mauvaise plaisanterie organisée depuis le public. Le créateur de contenus Daniel Jarvis, connu pour ses canulars, diffusait au même moment une vidéo en direct sur les réseaux sociaux. Il a semblé passer un appel téléphonique destiné à déclencher les sons dans la salle, tout en laissant entendre qu’il souhaitait viser le juré Craig Revel Horwood, auquel il reprochait son comportement envers certains participants. Les bruits ont finalement retenti pendant l’intervention de Motsi Mabuse.

La BBC présente ses excuses, la police ouvre des investigations

À la fin de l’émission, la présentatrice Emma Willis a pris la parole pour présenter ses excuses aux téléspectateurs qui auraient été choqués par cette perturbation sonore. La BBC a également publié un communiqué reconnaissant l’incident et annonçant l’ouverture de vérifications internes afin de comprendre comment une telle situation avait pu se produire pendant une émission diffusée en direct. Le groupe audiovisuel public britannique a par ailleurs indiqué qu’une modification serait apportée à la version disponible sur BBC iPlayer.

L’affaire a également pris une dimension judiciaire. La police du Lancashire a confirmé avoir été informée de l’incident et avoir reçu une plainte formelle après avoir échangé avec les organisateurs de l’émission. Un téléphone portable a été saisi pour les besoins des investigations. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale. À ce stade, aucune conclusion judiciaire n’a été annoncée.

Un précédent embarrassant pour la télévision britannique

Daniel Jarvis avait déjà revendiqué une opération similaire en janvier 2023, lors de l’émission sportive « Match of the Day », présentée par Gary Lineker. Des bruits à caractère sexuel avaient alors perturbé une séquence diffusée sur la BBC, provoquant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Ce nouvel épisode relance les interrogations sur les dispositifs de sécurité mis en place lors des programmes en direct, particulièrement lorsque les productions accueillent du public dans des lieux extérieurs aux studios habituels.

« Strictly Come Dancing » constitue l’un des rendez-vous majeurs de BBC One, et son édition organisée à Blackpool possède une dimension particulière en raison du prestige historique de la Tower Ballroom. Pour le diffuseur public, cette perturbation représente un incident embarrassant dans un programme familial particulièrement suivi. Au-delà des excuses présentées aux téléspectateurs, la BBC devra désormais déterminer les circonstances exactes de ce canular et envisager les mesures nécessaires pour éviter qu’une situation comparable ne se reproduise.