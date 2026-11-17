Miss Cambodge retouche son selfie avec Emmanuel et Brigitte Macron grâce à l’IA : le couple présidentiel devient méconnaissable

Bee Sotheary, Miss Cambodge, publie des selfies retouchés avec Emmanuel et Brigitte Macron lors de leur visite officielle. Les images, modifiées par une intelligence artificielle, engendrent moqueries et comparaisons hilarantes sur les réseaux sociaux, détournant l’attention des objectifs diplomatiques du séjour et suscitant de vives réactions.

Un souvenir prestigieux qui tourne au ridicule. À l’occasion de la visite officielle d’Emmanuel et Brigitte Macron au Cambodge, Bee Sotheary, Miss Cambodge, a publié sur Instagram des photos la montrant aux côtés du couple présidentiel français. Mais les clichés, manifestement retouchés, ont rapidement provoqué une avalanche de moqueries. En cause : les visages du président de la République et de son épouse, tellement transformés qu’ils en deviennent presque méconnaissables.

Un selfie avec les Macron qui tourne au fiasco

Tout commence ce dimanche, à Phnom Penh, où Emmanuel Macron et son épouse participent au 20e sommet de la Francophonie. Parmi les personnalités présentes figure Bee Sotheary, Miss Cambodge, qui profite de l’occasion pour immortaliser sa rencontre avec le couple présidentiel.

La reine de beauté, coiffée d’un diadème doré et vêtue d’une tenue traditionnelle richement brodée, prend la pose devant un décor somptueux. À ses côtés, Emmanuel Macron apparaît en costume sombre et Brigitte Macron en robe rouge.

Ravie de cette rencontre, Miss Cambodge publie deux clichés sur Instagram, accompagnés d’un message de remerciement : « Merci beaucoup, Monsieur le Président et Madame la Première dame de France pour ce moment honorable. » Elle souhaite également au couple présidentiel un agréable séjour dans son pays.

Mais les internautes remarquent immédiatement un détail particulièrement embarrassant : les visages des deux invités français semblent avoir subi une transformation pour le moins radicale.

« On dirait Castaldi ! » : les internautes se déchaînent

Sur les photographies publiées, Emmanuel Macron affiche des traits sensiblement différents de son apparence habituelle. Son visage paraît remodelé, son sourire modifié et ses proportions changées. Brigitte Macron n’est pas épargnée : elle apparaît elle aussi avec un visage transformé, au point de ressembler davantage à une autre personne qu’à la Première dame.

Les commentaires sarcastiques se multiplient rapidement sous la publication.

« Désolé, mais je suis Français et ce type n’est pas le président français », écrit un internaute. Un autre ironise : « C’est pas le président français ça, il lui ressemble mais c’est pas lui mdr. »

Certains vont encore plus loin dans les comparaisons. Sur le deuxième cliché, plusieurs internautes trouvent au chef de l’État une ressemblance inattendue avec Benjamin Castaldi, ancien présentateur de Secret Story et chroniqueur de Cyril Hanouna.

« Mdrr sur la deuxième photo on dirait un mélange avec Castaldi », s’amuse un utilisateur. Un autre rebaptise carrément le chef de l’État « Emmanuel Castaldi ».

Le juré de Danse avec les stars, Chris Marques, participe lui aussi aux réactions en publiant quatre émojis hilares.

L’intelligence artificielle accusée d’avoir défiguré le couple présidentiel

L’explication avancée par les internautes est celle d’une retouche effectuée à l’aide de l’intelligence artificielle. Les outils de modification automatique des photographies peuvent embellir les visages, lisser la peau ou modifier certains traits. Mais lorsqu’ils sont utilisés de manière excessive, ils peuvent également transformer profondément l’apparence des personnes photographiées.

C’est précisément ce que semblent montrer les clichés publiés par Miss Cambodge. Les deux personnalités françaises apparaissent avec des traits artificiellement modifiés, alors que la reine de beauté conserve une apparence beaucoup plus naturelle.

« Il ne ressemble pas du tout au président ni à sa femme. Ton IA a fait un très mauvais travail », dénonce un internaute.

La méthode exacte employée pour modifier les photographies n’a toutefois pas été établie publiquement. Les images présentent des caractéristiques compatibles avec des retouches automatisées, sans qu’il soit possible de déterminer quel logiciel a été utilisé.

L’affaire a même été évoquée dans Quotidien, sur TMC, où la chronique Morning Glory s’est amusée de ces transformations, comparant notamment la nouvelle apparence de Brigitte Macron à celle de la chanteuse Angèle.

Une visite officielle au Cambodge éclipsée par des photos insolites

Pendant que les photographies de Miss Cambodge circulent sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron poursuit son déplacement diplomatique en Asie du Sud-Est. Le président français et son épouse ont séjourné au Cambodge du 14 au 16 novembre pour une visite d’État et le sommet de la Francophonie.

Le chef de l’État a notamment rencontré le Premier ministre cambodgien Hun Manet et le roi Norodom Sihamoni. Les discussions ont porté sur la coopération économique, la culture, la santé, l’énergie et l’intelligence artificielle.

Le couple présidentiel s’est également rendu sur le site archéologique d’Angkor pour inaugurer le temple du Mebon occidental après sa restauration.

Mais sur les réseaux sociaux, ce sont surtout les portraits improbables du président et de son épouse qui ont retenu l’attention. Miss Cambodge souhaitait conserver un souvenir de sa rencontre avec Emmanuel et Brigitte Macron. Ses photographies auront finalement fait parler d’elles pour une tout autre raison : le couple présidentiel y apparaît tellement transformé que des internautes ont cru voir deux sosies.