Angela Merkel passe des vacances en Italie, se promenant dans les ruelles de Ravello où elle explore des boutiques artisanales et rencontre le maire. Lors de son séjour, elle visite la célèbre Villa Rufolo et fait ses courses dans un supermarché, s'inquiétant des rayons vides en raison d'une grève des transporteurs.

Loin des sommets européens et des réunions diplomatiques, Angela Merkel profite de vacances sur la côte amalfitaine, en Italie. L’ancienne chancelière allemande, âgée de 72 ans, a été filmée en train de se promener dans les ruelles de Ravello, une petite ville perchée au-dessus de la Méditerranée. En tenue décontractée, elle a visité des boutiques artisanales, acheté des céramiques et échangé avec plusieurs habitants, sous la surveillance discrète de ses gardes du corps.

Angela Merkel filmée dans les boutiques de Ravello

Les images montrent l’ancienne dirigeante allemande marchant tranquillement dans les rues de Ravello, vêtue d’une veste sombre et accompagnée de plusieurs personnes. Elle s’est notamment arrêtée chez Cosmolena, une boutique spécialisée dans les céramiques artisanales, où elle a été accueillie par les propriétaires, Margherita et Salvatore Di Palma.

Angela Merkel y a effectué quelques achats avant de poursuivre sa promenade dans les commerces de la via Roma. Elle s’est également accordé une pause au café Al San Domingo pour prendre une boisson chaude.

Malgré l’apparente simplicité de cette sortie, l’ancienne chancelière bénéficiait d’un dispositif de protection composé de six agents : quatre Allemands et deux policiers italiens venus de Bolzano.

Une visite de la célèbre Villa Rufolo

Dimanche 25 octobre, Angela Merkel a également découvert la Villa Rufolo, l’un des monuments les plus célèbres de Ravello. Elle y a été accueillie par Maurizio Pietrantonio, directeur général de la Fondation Ravello, qui lui a présenté les jardins, les bâtiments historiques et les installations du Ravello Festival.

Passionnée de musique classique, l’ancienne chancelière s’est particulièrement intéressée aux liens entre ce site et Richard Wagner. Le compositeur allemand avait visité les jardins en mai 1880 et y avait reconnu le jardin de Klingsor, évoqué dans son opéra Parsifal.

Angela Merkel, habituée du Festival de Bayreuth consacré à Wagner, a longuement échangé sur ce sujet avec son hôte. Elle s’est aussi intéressée aux plantations automnales de la villa, dont les particularités lui ont été expliquées par Monia Belloro, responsable de l’établissement.

Une rencontre avec le maire et un religieux qu’elle connaissait déjà

Pendant sa promenade, Angela Merkel a croisé le maire de Ravello, Paolo Vuilleumier. L’élu lui a souhaité la bienvenue et a posé avec elle pour une photographie souvenir.

L’ancienne dirigeante a également retrouvé par hasard le père Enzo Fortunato, un religieux franciscain qu’elle avait déjà rencontré à plusieurs reprises pendant ses années au pouvoir.

Tous deux ont évoqué leurs précédents échanges, notamment la remise de la Lampe de la paix à Assise en mai 2018, ainsi que des rencontres organisées à Berlin et à Rome.

Des courses au supermarché et une surprise devant les rayons vides

Le séjour italien d’Angela Merkel avait commencé quelques jours plus tôt par une scène inhabituelle. Le mardi 20 octobre, elle avait été aperçue dans un supermarché Conad de Cava de’ Tirreni, près de Salerne, où elle faisait ses courses accompagnée de son interprète et de ses gardes du corps.

En découvrant plusieurs rayons dégarnis, notamment celui des fruits et légumes, elle avait demandé aux employés : « Mais pourquoi les rayons sont-ils vides ? » Les salariés lui avaient expliqué que les difficultés d’approvisionnement étaient liées à une grève des transporteurs routiers dans le sud de l’Italie.

L’ancienne chancelière avait finalement acheté des pâtes de Gragnano et de la mozzarella de bufflonne. Une employée du rayon charcuterie l’avait décrite comme « une femme aimable et disponible ».

Une nouvelle vie loin du pouvoir

À la tête de l’Allemagne de 2005 à 2021, Angela Merkel a dirigé le pays pendant 16 ans, traversant notamment la crise financière de 2008, la crise de la dette européenne, la crise migratoire et la pandémie de Covid-19.

Depuis son départ du pouvoir en décembre 2021, elle a considérablement réduit ses apparitions publiques, tout en continuant à participer ponctuellement à des événements politiques et culturels. En novembre 2024, elle avait publié ses mémoires, Liberté, dans lesquels elle revenait sur son enfance en Allemagne de l’Est et ses années à la chancellerie.

L’Italie reste l’une de ses destinations favorites. Angela Merkel apprécie particulièrement l’île d’Ischia, dans la baie de Naples, où elle a régulièrement passé ses vacances.

Pour ce nouveau séjour, elle aurait choisi une villa privée près de Maiori, autre commune de la côte amalfitaine. Elle a d’ailleurs été aperçue dans un restaurant de cette ville, en compagnie de deux amies et de ses gardes du corps, avant sa promenade dans Ravello.