«On vient de deux univers différents»: Maria Carolina de Bourbon se confie pour la première fois sur sa relation avec Jordan Bardella

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles s'exprime pour la première fois sur sa relation avec Jordan Bardella, soulignant leurs parcours différents mais complémentaires. Dans une interview, elle évoque le quotidien politique de son compagnon et répond aux rumeurs sur les tensions avec Marine Le Pen, affirmant leur loyauté envers le parti.

Jusqu’ici très discrète sur sa vie sentimentale, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles évoque pour la première fois publiquement sa relation avec Jordan Bardella. Dans un entretien au Figaro Magazine, La princesse de 23 ans parle de leurs différences, de leur quotidien et de la place considérable occupée par la politique dans la vie du président du Rassemblement national. « On vient de deux univers différents », reconnaît-elle.

La relation entre les deux avait été révélée publiquement au printemps dernier. Après plusieurs mois de rumeurs, des photographies du couple avaient été publiées en avril, avant que Jordan Bardella ne confirme lui-même leur histoire quelques jours plus tard. Jordan Bardella en couple avec Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles : les photos du couple

« On vient de deux univers différents »

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles ne cherche pas à gommer les différences entre leurs parcours. Fille aînée du prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles et de Camilla Crociani, elle appartient à une famille issue de l’ancienne maison royale des Deux-Siciles. Jordan Bardella a pour sa part grandi en Seine-Saint-Denis avant de construire sa carrière politique au sein du Rassemblement national.

« On vient de deux univers différents », reconnaît la jeune femme, qui explique toutefois que son éducation lui a permis de découvrir très tôt des milieux et des cultures très variés. Elle évoque la « chance » d’avoir beaucoup voyagé, rencontré de nombreuses personnes et découvert « des réalités très différentes ».

Le parcours de Maria Carolina avait suscité une forte curiosité lorsque sa relation avec Jordan Bardella avait été rendue publique. Duchesse de Calabre et de Palerme, elle appartient à la maison de Bourbon des Deux-Siciles et partage depuis plusieurs années une partie de sa vie sur les réseaux sociaux. Qui est Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, la compagne de Jordan Bardella ?

Jordan Bardella « ne décroche jamais »

La jeune femme livre aussi quelques détails sur le quotidien de son compagnon. La politique occupe manifestement une place très importante dans la vie de Jordan Bardella, qu’elle décrit comme constamment absorbé par ses responsabilités et par l’actualité.

Maria Carolina assure ainsi que le président du RN « ne décroche jamais ». Elle le décrit comme « obsédé par l’avenir de la France, par les Français », donnant un aperçu de la place prise par son activité politique jusque dans leur vie privée.

Jordan Bardella avait lui-même choisi de parler publiquement de leur relation en avril dernier. Après la publication de photographies du couple, il avait expliqué qu’il devenait extrêmement difficile de préserver complètement sa vie privée compte tenu de son exposition médiatique. Jordan Bardella assume publiquement sa relation avec Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles

Elle répond aux rumeurs autour de Marine Le Pen

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles aborde également les nombreuses spéculations concernant les relations entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Elle dit ne pas accorder beaucoup d’importance aux articles faisant état de tensions entre les deux responsables du Rassemblement national.

« Les gens qui achètent la presse savent bien que ces scoops sont simplement un moyen de vendre de l’encre, que tout est souvent exagéré », affirme-t-elle. Elle insiste également sur « la loyauté de Jordan vis-à-vis de Madame Le Pen » et ajoute : « Ils savent que, pour lui, la chose la plus importante, c’est la France. » Il s’agit de son appréciation personnelle des relations entre son compagnon et Marine Le Pen.

« J’admire sa force »

La princesse raconte avoir elle-même rencontré Marine Le Pen. Elle la qualifie de « très sympathique » et affirme : « J’admire sa force. » Maria Carolina explique également qu’elle se trouvait à Paris le 7 juillet, lorsque Marine Le Pen a confirmé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027.

Elle dit avoir considéré sa présence auprès de Jordan Bardella comme importante ce jour-là. Selon son récit, dès le lendemain, celui-ci se serait remis au travail en envisageant la suite de son parcours politique et la possibilité de devenir Premier ministre. Ces propos donnent pour la première fois la version de Maria Carolina sur le quotidien du couple au milieu de l’activité politique de son compagnon.

Après des mois de discrétion, Maria Carolina prend la parole

Depuis l’officialisation de leur relation, Maria Carolina de Bourbon et Jordan Bardella avaient très peu parlé publiquement de leur vie commune. Le président du RN avait simplement expliqué en avril pourquoi le couple avait finalement décidé d’assumer publiquement son histoire après avoir été photographié à plusieurs reprises.

« Il est très difficile de conserver une vie privée, lorsqu’on fait de la politique au niveau où je la fais », avait alors déclaré Jordan Bardella. Il avait expliqué qu’ils avaient été suivis pendant plusieurs mois par des paparazzis avant de prendre ensemble la décision de rendre leur relation publique.

Quelques mois plus tard, Maria Carolina prend donc à son tour la parole. Sans nier la différence entre leurs origines et leurs parcours, elle décrit une relation dans laquelle la politique occupe une place quotidienne et assume désormais publiquement son histoire avec l’une des principales figures du Rassemblement national.