VIDÉO – Jordan Bardella assume sa relation avec Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles au 20h de Léa Salamé

Jordan Bardella a choisi de sortir du silence sur sa vie sentimentale. Invité du JT de 20h de France 2, le président du Rassemblement national a confirmé publiquement auprès de Léa Salamé sa relation avec Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, après plusieurs jours de commentaires suscités par leur apparition en couverture de Paris Match, publiée le 9 avril dernier.

“Traqués par des paparazzi”

Face à l’exposition médiatique, Jordan Bardella a justifié également sur X sa décision par la difficulté croissante à préserver son intimité. « Il est très difficile de conserver une vie privée, lorsqu’on fait de la politique au niveau où je la fais. Depuis plusieurs mois, nous étions traqués par des paparazzi. Nous avons donc pris la décision, avec Maria Carolina, d’assumer ce qui relève pour nous de l’évidence », a-t-il déclaré.

Un couple sous les projecteurs

L’intérêt suscité par cette relation dépasse le simple registre people. Le rapprochement entre Jordan Bardella, figure de la vie politique française, et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, issue d’une famille aristocratique italienne, a immédiatement alimenté les commentaires sur la portée symbolique de cette officialisation. À travers ce couple très exposé, c’est aussi une nouvelle dimension de l’image du dirigeant politique qui se construit : un choix de communication à l’approche de l’élection présidentielle de 2027 ? Très certainement…