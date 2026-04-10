Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles : qui est cette princesse en couple avec Jordan Bardella?

Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, âgée de 22 ans, a attiré l’attention des médias après avoir été aperçue en couple avec Jordan Bardella en couverture de de Paris-Match. Sa présence à côté du leader du RN avait déjà suscité le buzz après une soirée aux côtés de Jordan Bardella, à l’occasion des 200 ans du Figaro au Grand Palais à Paris, en janvier dernier.

Une héritière de la noblesse européenne

Issue de la maison royale des Deux-Siciles, Maria-Carolina descend directement de la branche espagnole de la dynastie Bourbon et porte un héritage historique lié à l’ancien royaume de Naples et de Sicile. Bien que ces titres n’aient plus de reconnaissance officielle, ils lui confèrent une place importante dans le gotha européen. Sa famille comprend sa sœur Maria-Chiara et ses parents, Charles et Camilla, respectivement héritier du prétendu trône de Naples et descendante d’une famille fortunée monégasque.

Scolarisées à domicile en raison des nombreux déplacements familiaux, Maria-Carolina et sa sœur ont suivi un parcours éducatif atypique. Encadrées par des précepteurs, elles ont acquis un polyglottisme exceptionnel, maîtrisant 7 langues, allant du français et l’anglais à l’espagnol, l’italien, le portugais, le russe et plusieurs autres.

Influenceuse et jet-setteuse

Maria-Carolina mène une vie cosmopolite, partagée entre Monaco, Saint-Moritz, Dubaï, Hong Kong et d’autres destinations emblématiques. Sur les réseaux sociaux, où elle est très suivie, elle partage son quotidien de mannequin et influenceuse, alternant entre séances photo, vacances luxueuses et participation à des événements caritatifs. Elle s’implique également dans des initiatives environnementales, notamment en tant qu’ambassadrice d’un projet de protection des océans.

Ses parrainages incluent des personnalités royales et culturelles, comme Laurent de Belgique ou l’actrice Inès Sastre, ce qui renforce sa visibilité et son rayonnement dans le monde de la haute société.

Un grave accident de moto qui a failli lui coûter la vie

L’une des premières apparitions publiques de Maria-Carolina remonte à 2018, lorsqu’elle a participé avec sa mère et sa sœur à une émission télévisée consacrée aux familles aristocratiques, révélant déjà sa personnalité vive et son sens de l’humour. Plus récemment, en mai 2025, elle a été victime d’un grave accident de moto, qu’elle a relaté sur les réseaux sociaux. Elle a expliqué avoir percuté un mur à pleine vitesse, se retrouvant en soins intensifs, et souligné l’importance du port d’un équipement de protection complet. Elle a décrit sa survie comme un « véritable miracle » et a partagé son expérience pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la conduite à moto.

Une figure au carrefour du monde aristocratique et médiatique

Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles incarne aujourd’hui une figure de la société mondaine européenne, où se mêlent héritage aristocratique, vie médiatique et engagement dans des causes sociales et environnementales. Sa rencontre avec Jordan Bardella et le buzz que cela a provoqué montre le rôle qu’elle joue comme personnalité influente sur la scène internationale, tant par ses liens familiaux que par son activité sur les réseaux sociaux.