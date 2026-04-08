Jordan Bardella en couple avec Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles : Paris Match publie les photos

Cette fois, il n’est plus question de rumeurs ni de simples apparitions furtives. En publiant en Une et sur plusieurs pages des photographies de Jordan Bardella aux côtés de la princesse Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles lors d’une escapade en Corse, Paris Match lève le doute. Avec ces images, l’hebdomadaire officialise de fait une relation jusque-là entourée de prudence, de silence et de spéculations.

Pendant plusieurs semaines, le président du Rassemblement national s’était refusé à tout commentaire sur sa vie sentimentale. Mais la publication de ces clichés change la nature du récit. Ce qui relevait encore, publiquement, d’un lien supposé devient désormais une histoire exposée au grand jour.

Une relation qui n’était plus vraiment secrète depuis janvier

L’épisode corse vient confirmer une rumeur persistante. Le 13 janvier dernier, Jordan Bardella avait été vu puis filmé à la sortie du Grand Palais, à Paris, en compagnie de Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, à l’issue d’une soirée organisée pour le bicentenaire du Figaro.

Jusqu’ici, Jordan Bardella avait toutefois tenu une ligne de réserve absolue. Interrogé sur le sujet, il avait déclaré : « Je ne souhaite pas que ma vie privée soit évoquée. C’est mon dernier espace de liberté. Et j’entends le préserver autant que possible. » Il s’était ensuite limité à confier qu’il était « heureux », sans aller plus loin.

Le contraste entre un chef de parti et une héritière aristocratique

C’est précisément ce contraste que Paris Match met en scène. D’un côté, Jordan Bardella, figure politique issue d’un milieu populaire et désormais installé au centre du jeu politique français. De l’autre, Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, jeune héritière d’une famille aristocratique extrêmement exposée, dont le nom renvoie à une lignée revendiquant le trône de Naples.

Née à Rome le 23 juin 2003, Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles est la fille du prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles et de Camilla Crociani. Elle porte les titres de duchesse de Calabre et de Palerme. Sa notoriété dépasse le seul cadre mondain : très présente sur les réseaux sociaux, elle incarne une aristocratie contemporaine, mondialisée, médiatique et pleinement assumée.

Paris Match assume un récit romanesque et politique

Dans son portrait du duo, Paris Match choisit un ton lyrique pour raconter cette union inattendue. L’hebdomadaire évoque « une élégance classique » et « un couple incroyablement atypique », avant d’opposer « un politique issu du peuple, à l’ascension indéniable » à « une princesse issue de la plus haute noblesse : allure souveraine, tempérament résolu, héritière d’un rang qu’elle ne conçoit ni comme un privilège ni comme une parure ».

Le magazine reprend également cette déclaration de Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles : « Être princesse n’est pas un conte de fées, mais une vie faite de devoir et de responsabilités. »

En choisissant jusqu’ici le silence, Jordan Bardella cherchait à maintenir une frontière nette entre sa trajectoire politique et sa vie privée. Les photos publiées par Paris Match rendent cette séparation beaucoup plus difficile à tenir. Un choix volontaire ? Pas impossible…