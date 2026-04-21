Hinaupoko Deveze aux côtés du député RN Julien Odoul : le Comité Miss France réclame la suppression de la photo

Ce qui devait être une simple rencontre a finalement provoqué une polémique nationale. À l’occasion d’une séance de dédicaces organisée à Sens, Hinaupoko Deveze, Miss France 2026, a été photographiée aux côtés de Julien Odoul, député du Rassemblement National.

L’élu a ensuite publié sur les réseaux sociaux un message chaleureux accompagné d’une photo avec la jeune femme. Il s’y disait heureux d’avoir pu saluer Miss France 2026, évoquant un moment de « proximité » et de « simplicité », et allant jusqu’à la qualifier de « reine de cœur ». Mais cette publication n’a pas été accueillie favorablement par la Société Miss France.

Le Comité Miss France demande le retrait des images

À la suite de cette diffusion sur les réseaux sociaux, Frédéric Gilbert, président de la Société Miss France, a adressé un message à Julien Odoul pour demander la suppression des contenus concernés.

Dans ce message, il est rappelé que Miss France est une institution se voulant strictement apolitique. La direction estime que l’utilisation de l’image de Miss France dans un contexte public pouvant être interprété comme politique n’est pas autorisée. C’est sur cette base qu’a été formulée la demande de retrait des photos et vidéos issues de cette rencontre.

Une décision qui suscite l’incompréhension

Cette demande a immédiatement provoqué de nombreuses réactions. Les Miss ont souvent été amenées, au fil des années, à poser avec des maires, des élus locaux, des parlementaires ou des représentants institutionnels lors de déplacements officiels, d’événements publics ou de manifestations locales. La réaction du Comité soulève une question simple : pourquoi cette photo poserait-elle problème davantage qu’une autre ?

C’est précisément ce point qui alimente la pomémique. Aux yeux des critiques de la décision, la difficulté ne viendrait pas du statut d’élu de Julien Odoul, mais de son appartenance politique au Rassemblement National.

La question de la neutralité désormais posée

L’affaire dépasse désormais le simple cadre d’une photo publiée sur les réseaux sociaux. Elle pose question sur la neutralité revendiquée par certaines institutions publiques ou médiatiques, et sur la manière dont cette neutralité est appliquée en pratique.

D’un côté, la Société Miss France affirme vouloir préserver l’image apolitique de son concours et éviter toute récupération. De l’autre, des voix dénoncent une neutralité à géométrie variable, estimant qu’en refusant ce type d’image avec un élu RN, le Comité prend en réalité une décision éminemment politique.