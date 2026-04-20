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Paul de Saint-Sernin, Eden Hazard, Paul Mirabel, Dominique Rocheteau, Javier Pastore, Robert Pirès… réunis pour un “Match des Héros” au profit de l’Institut de Myologie

20 avril 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Paul de Saint-Sernin, Eden Hazard, Paul Mirabel, Dominique Rocheteau, Javier Pastore, Robert Pirès… réunis pour un “Match des Héros” exceptionnel au profit de l’Institut de Myologie
Paul de Saint-Sernin, Eden Hazard, Paul Mirabel, Dominique Rocheteau, Javier Pastore, Robert Pirès… réunis pour un “Match des Héros” exceptionnel au profit de l’Institut de Myologie

Le 31 mai prochain, la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard accueillera un événement hors norme : les légendes de l’AS Saint-Étienne affronteront une équipe de personnalités engagées à l’occasion d’un match solidaire organisé en soutien à la recherche contre la maladie de Charcot, menée par l’Institut de Myologie, centre d’expertise dédié au muscle et à ses maladies. La billetterie de cette rencontre exceptionnelle ouvre dès aujourd’hui sur le site de l’ASSE.

Parmi les participants annoncés figurent notamment Paul de Saint-Sernin, Eden Hazard, Javier Pastore, Paul Mirabel, Thomas Ngijol, Artus et bien d’autres, qui composeront l’équipe des Héros. Face à eux, les Légendes Vertes seront emmenées par Loïc Perrin, leur capitaine, aux côtés de Dominique Rocheteau, Pascal Feindouno, Mathieu Debuchy ou encore Stéphane Ruffier.

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative qui s’attaque aux motoneurones commandant les muscles, entraînant une paralysie progressive. Mieux comprendre les interactions entre les nerfs et les muscles représente aujourd’hui un enjeu majeur pour faire émerger de nouvelles pistes thérapeutiques, alors qu’aucun traitement curatif n’existe encore. L’ensemble des bénéfices de ce match de football caritatif sera reversé à l’Association Institut de Myologie, centre d’expertise international fondé par l’AFM-Téléthon, afin de soutenir la conception de traitements, notamment de thérapie génique, pour combattre la SLA.

Cette cause forte donnera une motivation particulière aux deux formations, promises à offrir un spectacle mémorable au public du “Chaudron”. Le coup d’envoi sera donné à 19h30, le 31 mai prochain, pour ce match qui s’annonce déjà légendaire.

Cette rencontre sera également l’occasion de rendre hommage à Georges Bereta, ancien capitaine emblématique des Verts et de l’Équipe de France, disparu de la SLA en 2023.

Paul De Saint-Sernin, Eden Hazard, Paul Mirabel, Dominique Rocheteau, Javier Pastore, Robert Pirès… Réunis Pour Un “Match Des Héros” Exceptionnel Au Profit De L’institut De Myologie
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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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