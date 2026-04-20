Syrie–Israël : Damas évoque un accord avec un retrait aux frontières de 1967

Le président syrien Ahmed al-Sharaa a affirmé que des discussions étaient en cours avec Israël en vue d’un accord sécuritaire incluant un retrait israélien vers les lignes de 1967. Dans un entretien accordé à l’agence Anadolu, il a assuré que les négociations se poursuivaient, malgré des obstacles importants.

Selon le dirigeant syrien, les principales difficultés tiennent à la volonté d’Israël de maintenir une présence sur certains territoires, notamment autour du plateau du Golan. Damas affirme néanmoins vouloir parvenir à un compromis permettant de stabiliser durablement la région.

Le président syrien évoque ainsi une première étape autour d’un accord de sécurité, potentiellement basé sur les lignes de désengagement de 1974, avant d’envisager des discussions plus larges sur le statut du Golan. Il rejette en revanche toute reconnaissance de la souveraineté israélienne sur ce territoire.

Dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par des frappes régulières et des incursions militaires, Damas tente de privilégier la voie diplomatique. Ahmed al-Sharaa présente même cette phase comme une « opportunité historique » pour tourner la page des conflits et relancer une dynamique de stabilité au Moyen-Orient.