Haïti : le Tchad déploie 1 500 soldats pour renforcer la mission internationale de sécurité

Le Tchad a annoncé son intention d’envoyer 1 500 soldats en Haïti afin de participer à une force internationale de sécurité soutenue par l’ONU. Selon une lettre du bureau présidentiel tchadien adressée aux parlementaires, environ 400 militaires sont déjà déployés sur le terrain.

Cette contribution s’inscrit dans le cadre d’une mission internationale visant à stabiliser Haïti, en proie à une grave crise sécuritaire liée à la montée en puissance des gangs armés. L’objectif est de constituer une force de 5 500 hommes d’ici l’été pour tenter de rétablir un minimum d’ordre dans le pays.

Le déploiement tchadien vient renforcer les efforts internationaux pour soutenir les autorités haïtiennes, confrontées à une violence persistante qui paralyse de larges zones, notamment dans la capitale Port-au-Prince. Les gangs contrôlent encore plusieurs quartiers stratégiques, compliquant toute tentative de retour à la normale.

Ces derniers jours, certains habitants ont commencé à regagner des zones abandonnées par des groupes armés, à la suite du retrait partiel de combattants dirigés par le chef de gang Jimmy « Barbecue » Chérizier. Cette évolution reste toutefois fragile et ne garantit pas une amélioration durable de la situation sécuritaire.

L’engagement du Tchad témoigne de la mobilisation internationale croissante autour de la crise haïtienne, alors que la communauté internationale cherche à éviter une aggravation du chaos. La mission soutenue par l’ONU doit jouer un rôle clé dans la sécurisation du pays et la protection des populations civiles.

Malgré ces efforts, de nombreux défis subsistent, notamment en matière de coordination des forces et de reconstruction institutionnelle. La réussite de cette intervention dépendra largement de la capacité des acteurs internationaux à agir de manière concertée et à soutenir durablement les autorités haïtiennes.