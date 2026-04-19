Une partie de la gauche appelle à un projet commun pour contrer le RN en 2027

Une quarantaine d’élus de gauche et écologistes, dont Boris Vallaud, Yannick Jadot et Raphaël Glucksmann, ont lancé un appel à bâtir un « projet crédible et mobilisateur » en vue de l’élection présidentielle de 2027. Dans une tribune publiée en ligne, ils affichent leur volonté de s’opposer à la progression du Rassemblement national, qu’ils jugent renforcée après les dernières élections locales.

Les signataires s’inquiètent d’un recul de la gauche dans certains territoires, notamment ruraux et périurbains, et dénoncent une forme de résignation face à la montée de l’extrême droite. Ils estiment que les seules critiques du RN ne suffisent plus et appellent à proposer une alternative politique capable de rassembler largement.

Un appel au rassemblement sans stratégie définie

Sans trancher sur la désignation d’un candidat commun, les élus plaident pour la construction d’un projet « à vocation majoritaire » et d’une équipe capable de le porter. Leur initiative intervient dans un contexte de divisions persistantes entre formations de gauche, en particulier sur la stratégie à adopter pour 2027.

Parallèlement, les initiatives se multiplient au sein de ce camp politique. Des discussions sont engagées pour définir un socle programmatique partagé, tandis que plusieurs figures politiques commencent à se positionner en vue de la prochaine présidentielle, laissant entrevoir une compétition interne encore ouverte.