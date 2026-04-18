Louis Aliot élu président de l’agglomération de Perpignan

Le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, a été élu samedi président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, devenant ainsi à la tête de la plus importante intercommunalité dirigée par le Rassemblement national. Il a obtenu une large majorité dès le premier tour, avec 60 voix sur 79 exprimées.

Dans son discours, il a assuré vouloir mettre en place une « gouvernance partagée » et a exclu toute volonté d’imposer une domination de la ville centre. Il a également insisté sur la nécessité de respecter la représentativité des différentes communes au sein des instances décisionnelles.

Une élection facilitée par des alliances locales

Cette élection intervient après le retrait du président sortant Robert Vila, qui n’a pas souhaité se représenter. Celui-ci a évoqué une convergence de vues entre ses soutiens et ceux de Louis Aliot, mettant en avant l’intérêt du territoire.

Candidat déjà en 2020 sans succès, Louis Aliot a cette fois bénéficié d’un contexte plus favorable, notamment grâce à une stratégie d’apaisement vis-à-vis d’élus locaux de droite. Sa seule concurrente, la maire communiste de Cabestany, n’a pas réussi à rassembler suffisamment de voix face à lui.