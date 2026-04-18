Saint-Étienne met fin à son jumelage avec une ville israélienne et se tourne vers la Palestine

Le maire socialiste de Saint-Étienne, Régis Juanico, a annoncé la volonté de la municipalité de nouer un nouveau jumelage avec une collectivité palestinienne, mettant de facto un terme à celui qui liait la ville à Nof HaGalil, en Israël, depuis 1974. Cette décision s’inscrit dans une réorientation de la politique de coopération internationale de la ville.

Dans un communiqué, l’équipe municipale explique vouloir placer son action « sous l’égide du droit international et de la solidarité humaine ». Elle évoque également sa préoccupation face à la situation dans les territoires palestiniens, tout en affirmant son engagement en faveur du respect des droits fondamentaux et de la paix.

Une rupture avec un partenariat historique

La municipalité souligne que les échanges avec Nof HaGalil étaient déjà à l’arrêt, parlant d’une « suspension de fait » de la coopération. Cette ville du nord d’Israël, fondée dans les années 1950 à proximité de Nazareth, faisait l’objet de critiques de la part de certains élus locaux, qui dénoncent son orientation politique.

L’annonce intervient dans un contexte de mobilisation locale, à la veille d’une manifestation organisée notamment par des militants pro-palestiniens réclamant la fin du jumelage avec la commune israélienne. Un nouveau rassemblement est également prévu lors du prochain conseil municipal, où la question devrait être débattue publiquement.