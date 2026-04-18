Haïti et République dominicaine : reprise des vols en mai après plus d’un an de suspension

La République dominicaine et Haïti ont annoncé la reprise de leurs liaisons aériennes à partir du mois de mai, mettant fin à une interruption en vigueur depuis mars 2024. Cette suspension avait été décidée par Saint-Domingue en raison de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti.

Dans une déclaration conjointe publiée à l’issue d’une rencontre entre délégations des deux ministères des Affaires étrangères à la frontière, les deux pays ont indiqué que cette reprise visait à « faciliter la mobilité, dynamiser les liens économiques et renforcer les relations » bilatérales.

Cette décision intervient dans un contexte de relations historiquement tendues entre les deux voisins qui partagent l’île d’Hispaniola. Ces derniers mois, les échanges diplomatiques semblent toutefois marquer un léger réchauffement, illustré par cette initiative commune.

La politique du président dominicain Luis Abinader à l’égard d’Haïti reste néanmoins ferme, notamment sur la question migratoire. Les autorités dominicaines ont multiplié les expulsions, suspendu la délivrance de visas et renforcé leur dispositif sécuritaire à la frontière, où un mur a été érigé.

De nombreux Haïtiens cherchent à fuir l’insécurité liée aux gangs dans leur pays, considéré comme le plus pauvre de la région, pour rejoindre la République dominicaine. Les deux États ont par ailleurs salué le soutien de la communauté internationale, notamment des Nations unies, dans les efforts visant à stabiliser la situation en Haïti.