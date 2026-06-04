Raúl Castro fête ses 95 ans alors qu’il reste visé par des poursuites américaines liées à un incident de 1996

L’ancien dirigeant cubain Raúl Castro a célébré mercredi son 95e anniversaire, dans un contexte diplomatique particulièrement tendu entre La Havane et Washington. Son lieu de résidence reste inconnu depuis deux semaines, après son inculpation par les autorités américaines dans une affaire remontant à 1996.

Selon les informations disponibles, les États-Unis accusent l’ancien ministre cubain de la Défense d’être impliqué dans la destruction d’avions civils pilotés par un groupe d’exilés cubains il y a près de trente ans. Cette procédure judiciaire s’inscrit dans un contexte de durcissement des tensions entre l’administration américaine et le gouvernement cubain.

À Cuba, le président Miguel Díaz-Canel a rendu hommage à Raúl Castro dès le début de la journée. Il a salué celui qu’il considère comme un mentor et une figure paternelle, mettant en avant son rôle historique dans la construction du pays et son influence durable sur la politique cubaine.

Dans son message, le chef de l’État cubain a décrit le parcours de Raúl Castro comme un engagement de longue durée au service de la nation. Il a évoqué « des rêves de justice sociale de millions d’êtres humains », estimant que la longévité politique de l’ancien dirigeant relevait moins du hasard que d’un engagement historique profond.

Figure centrale de la révolution cubaine aux côtés de son frère Fidel Castro, Raúl Castro a joué un rôle clé dans la guérilla qui a conduit au renversement, en 1959, d’un régime soutenu par les États-Unis. Il a ensuite occupé plusieurs postes majeurs au sein de l’appareil d’État cubain, notamment celui de ministre de la Défense.

L’inculpation annoncée par Washington marque une nouvelle escalade dans les relations déjà très dégradées entre les deux pays. Elle intervient dans un climat de pressions politiques et diplomatiques accrues exercées par les États-Unis sur l’île, tandis que La Havane dénonce régulièrement ce qu’elle considère comme une politique d’ingérence.