Faux témoignage sur Xavier Dupont de Ligonnès dans «Appel à témoins»: l’Arcom examine un possible manquement de M6

Le régulateur de l’audiovisuel va étudier la séquence diffusée dans Appel à témoins, au cours de laquelle un homme se présentant comme prêtre a affirmé avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès. M6 a reconnu qu’il s’agissait d’un faux témoignage et présenté ses excuses à l’évêque de Carcassonne.

Un « père Marc » affirme avoir confessé le fugitif

Mardi 2 juin, l’émission Appel à témoins, présentée en direct par Julien Courbet sur M6, a consacré une partie de son numéro à l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Au cours de l’émission, un homme se présentant comme le « père Marc », membre d’un monastère situé à Plavilla, dans l’Aude, a affirmé avoir rencontré et confessé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022. Il a déclaré que l’homme recherché lui aurait avoué le meurtre de son épouse et de leurs quatre enfants, avant de quitter les lieux en direction de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Le témoin a également assuré qu’il intervenait publiquement avec l’autorisation de l’évêque de Carcassonne. Aucune preuve permettant d’authentifier son identité ou son récit n’a été présentée à l’antenne.

Le diocèse dément catégoriquement

Dès le lendemain de la diffusion, l’évêque de Carcassonne et Narbonne, Monseigneur Bruno Valentin, a démenti avoir donné son accord à une telle prise de parole. Il a indiqué ne pas connaître l’homme intervenu sur M6 et n’avoir été contacté ni par ce dernier ni par la chaîne avant la diffusion de la séquence. Le monastère de Plavilla a également indiqué qu’aucun « père Marc » ne faisait partie de la communauté et qu’aucun de ses membres ne se souvenait du passage de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022. L’évêque a dénoncé une séquence trompeuse pour le public et saisi l’Arcom.

M6 reconnaît un faux témoignage

M6 a ensuite reconnu officiellement que le récit diffusé à l’antenne était faux. La chaîne a expliqué que les vérifications engagées après l’émission, ainsi que le démenti de l’évêque, avaient permis d’établir la supercherie. La chaîne a présenté ses excuses « sans réserve » à Monseigneur Bruno Valentin et indiqué que ses investigations se poursuivaient. Elle a également rappelé que les intervenants en plateau avaient appelé à la prudence et que le témoignage devait encore être vérifié.

L’Arcom va vérifier si M6 a manqué à ses obligations

Le président de l’Arcom, Martin Ajdari, a annoncé que le régulateur allait examiner la séquence afin de déterminer si M6 avait manqué à ses obligations et quels engagements la chaîne prendrait pour éviter qu’un tel incident se reproduise. Il a souligné la gravité d’une affirmation mettant en cause une personnalité et une institution importantes de la vie publique. À ce stade, l’Arcom n’a annoncé aucune décision ni sanction contre M6. L’examen de la séquence doit permettre d’établir précisément les conditions dans lesquelles le faux témoignage a été diffusé.

Aucun nouvel élément dans l’enquête judiciaire

Le faux témoignage ne constitue aucun élément nouveau dans l’enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès. Le père de famille reste recherché depuis avril 2011. Son épouse, Agnès, et leurs quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, ont été retrouvés morts et enterrés sous la terrasse de leur maison à Nantes. Xavier Dupont de Ligonnès, principal suspect dans cette affaire, n’a jamais été retrouvé ni jugé. Sa dernière trace confirmée remonte au 15 avril 2011, à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var.