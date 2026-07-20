— Ce que vous n’avez pas vu à la télé : bagarre générale entre l’Argentine et l’Espagne après le coup de sifflet final

Le sacre de l’Espagne face à l’Argentine (1-0 après prolongation) a été marqué par de graves incidents sur la pelouse du New York New Jersey Stadium. Quelques secondes après le coup de sifflet final, une altercation a éclaté entre plusieurs joueurs des deux équipes, transformant la célébration espagnole en scène de confusion.

Au cœur des incidents, Leandro Paredes a perdu son sang-froid. Le milieu argentin s’en est d’abord pris à Eric García, qu’il a agrippé au niveau de la gorge avant de le faire chuter. Dans la foulée, il s’est également accroché avec Gavi, provoquant l’intervention immédiate de nombreux joueurs, remplaçants et membres des staffs pour empêcher la situation de dégénérer davantage.

Paredes expulsé après le match

L’arbitre, qui assistait à la scène avec ses assistants, a sanctionné Leandro Paredes d’un carton rouge après la rencontre. Cette expulsion est venue conclure une finale déjà très tendue sur le terrain, où les duels physiques avaient été nombreux tout au long des 120 minutes. Les images montrent également plusieurs joueurs argentins et espagnols se faisant face dans une bousculade générale avant que les services de sécurité et les membres des deux bancs ne parviennent à ramener le calme.

Une procédure disciplinaire désormais possible

Au-delà du carton rouge reçu par Leandro Paredes, ces incidents pourraient désormais avoir des conséquences disciplinaires. Les commissions compétentes de la FIFA sont susceptibles d’examiner les images et les rapports officiels afin de déterminer si des sanctions supplémentaires doivent être prononcées à l’encontre des joueurs impliqués. Cette altercation est venue ternir les dernières secondes d’une finale remportée par l’Espagne, sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire après un but inscrit en prolongation.