Congés payés : la droite relance le débat sur la monétisation de la cinquième semaine

Une proposition de loi portée par le député Les Républicains Éric Pauget relance un vieux débat social : permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler pendant leur cinquième semaine de congés payés en échange d’une rémunération supplémentaire. Présentée comme un outil de soutien au pouvoir d’achat, la mesure reposerait sur le volontariat et nécessiterait l’accord de l’employeur.

Pour ses défenseurs, cette possibilité offrirait davantage de liberté aux salariés souhaitant augmenter leurs revenus. Certains travailleurs, notamment les plus jeunes ou ceux ayant moins de contraintes familiales, pourraient préférer transformer une partie de leurs congés en salaire afin de financer un projet personnel ou renforcer leur épargne. Plusieurs chefs d’entreprise y voient également un moyen d’accroître l’activité économique tout en répondant aux besoins de main-d’œuvre.

Un sujet qui divise profondément

La proposition suscite toutefois de fortes réserves chez les syndicats et une partie de la classe politique. Les opposants estiment qu’elle remet en cause un acquis social historique obtenu en France et considèrent que le pouvoir d’achat doit être amélioré par la hausse des salaires plutôt que par la réduction du temps de repos. Ils craignent également qu’une telle mesure crée une pression implicite sur certains salariés pour renoncer à leurs congés.

Le gouvernement adopte pour l’heure une position prudente. S’il n’exclut pas d’ouvrir le débat, il ne souhaite pas avancer sans concertation avec les partenaires sociaux. De son côté, la droite continue de défendre une plus grande flexibilité du temps de travail, certains élus allant même jusqu’à proposer à terme la possibilité de monétiser l’ensemble des congés payés non utilisés.

Aujourd’hui, les salariés français disposent de cinq semaines de congés payés, un droit acquis depuis l’extension progressive des congés au cours de la seconde moitié du XXe siècle. La proposition devra désormais trouver une majorité au Parlement, dans un contexte où aucun consensus politique ne semble se dessiner sur la question.