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1er-Mai : la CGT ouvre la porte aux boulangers, mais pas aux fleuristes

17 avril 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
1er-Mai : la CGT ouvre la porte aux boulangers, mais pas aux fleuristes
1er-Mai : la CGT ouvre la porte aux boulangers, mais pas aux fleuristes

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a reconnu qu’il pouvait être « utile » de maintenir les boulangeries ouvertes le 1er mai, marquant une inflexion dans la position du syndicat sur cette journée traditionnellement chômée. Cette prise de position intervient alors que le gouvernement cherche une issue au débat sur le travail lors de cette fête du travail.

Si elle admet une exception pour les artisans boulangers, la responsable syndicale refuse en revanche toute extension à d’autres secteurs. Elle s’oppose notamment à l’ouverture des fleuristes, estimant que leur activité ne relève pas d’une nécessité économique ou sociale suffisante pour justifier la mobilisation de salariés ce jour-là.

Un compromis sous tension

Cette distinction intervient après l’abandon d’une proposition de loi portée notamment par Gabriel Attal, qui visait à élargir les possibilités de travail le 1er mai à plusieurs secteurs, dont la grande distribution et la culture. Le texte, vivement contesté par les syndicats et la gauche, a été repoussé par l’exécutif.

Le gouvernement a toutefois promis de trouver une solution spécifique pour les boulangers, confrontés à une forte demande ce jour-là. Des annonces sont attendues rapidement, à l’issue de discussions avec les représentants des professions concernées, dans un contexte où l’équilibre entre respect du droit du travail et réalités économiques reste délicat.

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