FNSEA : Arnaud Rousseau reconduit à la tête du premier syndicat agricole

Arnaud Rousseau a été réélu sans surprise à la présidence de la FNSEA, principal syndicat agricole français, pour un second mandat. Seul candidat en lice, le céréalier de 52 ans entend poursuivre son action dans un contexte marqué par les tensions internationales et les débats sur l’avenir de l’agriculture européenne.

Le dirigeant veut placer au cœur des discussions la « souveraineté alimentaire » et la capacité de production, à l’heure où se dessinent les orientations de la future Politique agricole commune. Depuis son arrivée en 2023, son discours axé sur la compétitivité et l’« acte de produire » s’est imposé dans un secteur confronté à une crise persistante.

Un profil contesté mais influent

À la tête d’une exploitation de grande taille en Seine-et-Marne et président du groupe agro-industriel Avril, Arnaud Rousseau est régulièrement critiqué pour son profil jugé trop éloigné des agriculteurs traditionnels. Ses détracteurs dénoncent une vision trop proche de l’agrobusiness, quand lui revendique une approche entrepreneuriale du métier d’agriculteur.

Très critiqué, la FNSEA reste un acteur central du dialogue avec l’État, même si son hégémonie a été fragilisée lors des élections professionnelles de 2025, marquées par une progression de syndicats concurrents.

Face à la hausse des coûts de production et aux incertitudes économiques, Arnaud Rousseau défend une agriculture française « compétitive », rejetant à la fois les positions jugées trop radicales et celles prônant la décroissance. Il insiste sur la nécessité d’apporter des réponses concrètes aux agriculteurs, tout en appelant à dépasser la seule expression de la colère. Dans un paysage agricole en recomposition, sa réélection confirme la volonté de la FNSEA de maintenir une ligne réformiste et influente à l’approche d’échéances politiques majeures.