Netflix : Reed Hastings quitte définitivement le groupe qu’il a cofondé après près de 30 ans

Netflix a annoncé le départ de son cofondateur Reed Hastings, qui quittera officiellement le groupe en juin après l’assemblée générale des actionnaires. L’actuel président du conseil d’administration a décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat, actant ainsi son retrait complet de l’entreprise qu’il avait contribué à bâtir il y a près de trois décennies.

Âgé d’une soixantaine d’années, Reed Hastings n’occupait déjà plus de fonctions opérationnelles depuis janvier 2023, date à laquelle il avait quitté la codirection générale du géant du streaming. Il entend désormais se consacrer à d’autres activités, notamment dans le domaine de la philanthropie.

Cette annonce a été fraîchement accueillie par les marchés financiers. Le titre de Netflix a chuté d’environ 8 % lors des échanges après la clôture, les investisseurs se montrant inquiets de ce départ, malgré des résultats financiers solides. Le groupe a en effet enregistré une croissance à deux chiffres et une amélioration de sa rentabilité au premier trimestre.

Reed Hastings est largement considéré comme l’un des principaux artisans de la transformation de l’industrie du divertissement. Cofondée en 1997 avec Marc Randolph comme service de location de DVD par correspondance, l’entreprise a opéré un virage stratégique majeur dix ans plus tard avec le lancement de sa plateforme de streaming, devenue une référence mondiale.

Dans une lettre adressée aux investisseurs, Netflix a affirmé que sa stratégie restait inchangée, évoquant une mission « ambitieuse » pour les années à venir. Le groupe n’a toutefois pas précisé l’utilisation des 2,8 milliards de dollars perçus après l’abandon d’un projet de rachat lié à Warner Bros Discovery.

Sur le plan financier, Netflix a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, avec un bénéfice par action de 1,23 dollar contre 0,66 dollar un an plus tôt, et un chiffre d’affaires en hausse de 16 %, à 12,25 milliards de dollars.