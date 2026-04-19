Olivia Rodrigo tourne “Drop Dead” au château de Versailles

Olivia Rodrigo marque son retour avec Drop Dead, premier extrait de son prochain album. Pour accompagner ce nouveau titre, la chanteuse américaine a choisi un décor inattendu : le château de Versailles, où elle a tourné un clip ambitieux qui fait déjà beaucoup parler.

Un clip tourné dans un décor royal

Réalisée par la photographe Petra Collins, la vidéo montre Olivia Rodrigo évoluer seule dans les couloirs et salons du célèbre monument. Elle y apparaît tour à tour avec une guitare ou un casque audio, dans une ambiance qui mélange codes classiques et esthétique moderne.

Le choix de Versailles n’est pas anodin. Dans la chanson, la chanteuse évoque une relation amoureuse et glisse une image directement liée au lieu : “Tu ressembles à un ange sur les murs de Versailles”. Le clip prolonge cette idée, avec une mise en scène qui rappelle parfois l’univers de Marie-Antoinette, entre romantisme et décalage.

Un retour très attendu avant un nouvel album

Drop Dead ouvre la promotion de You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, le troisième album d’Olivia Rodrigo, attendu le 12 juin. Après les succès de ses précédents projets, la chanteuse mise sur une stratégie visuelle forte pour marquer ce nouveau chapitre.

Dans la foulée de la sortie du clip, elle a également interprété le morceau pour la première fois lors d’une apparition surprise au festival Coachella, confirmant son retour sur le devant de la scène.