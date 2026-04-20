Viande, pouvoir, corruption : l’angle mort explosif de l’accord Mercosur

La viande est le cœur économique de l’accord Mercosur, mais aussi son principal risque politique. Entre soupçons de corruption, pressions institutionnelles et crises sanitaires, environnementales et sociales, elle concentre toutes les fragilités d’un accord déjà contesté. Comment éviter l’ogre JBS ?

Dans le débat européen sur le Mercosur, la question de la viande est omniprésente, mais rarement abordée sous son angle le plus sensible : celui du pouvoir. On parle de quotas, de normes, de concurrence, mais beaucoup moins de la manière dont ce secteur est structuré, piloté et utilisé comme levier d’influence dans son pays d’origine.

Or, comme le rappelle l’École de Guerre Économique, l’accord ne peut être compris sans intégrer cette dimension. Le Mercosur ne se limite pas à un échange de flux commerciaux, il s’inscrit dans une logique de rapport de force, où certains acteurs disposent d’une capacité d’action bien supérieure à celle de simples entreprises privées.

Dans ce cadre, la viande n’est pas un produit comme un autre. Elle constitue un secteur stratégique, au croisement des enjeux économiques, territoriaux et politiques, et donc un vecteur potentiel d’influence.

Des relations étroites entre intérêts économiques et sphère politique

L’un des points les plus sensibles tient à la proximité historique entre les grands groupes du secteur et les institutions publiques brésiliennes. Sans même revenir sur des affaires spécifiques, largement documentées par ailleurs, il est établi que le développement de certains acteurs majeurs s’est appuyé sur des soutiens financiers et politiques structurants.

Le modèle des “champions nationaux”, porté notamment par des instruments comme la BNDES, a permis à des groupes comme JBS de devenir des acteurs globaux. Mais ce modèle crée aussi une ambiguïté durable : ces entreprises sont-elles de simples opérateurs économiques, ou des prolongements d’une stratégie de puissance ?

Cette question est d’autant plus centrale que ces groupes disposent aujourd’hui d’une capacité d’influence qui dépasse largement leur secteur d’origine. Leur poids économique leur permet d’interagir directement avec les sphères politiques, nationales comme internationales, et de peser indirectement sur les orientations stratégiques.

Une asymétrie de puissance ignorée dans le débat européen

Face à cette réalité, la position européenne apparaît paradoxale. D’un côté, l’Union se présente comme un espace fortement régulé, attaché à la transparence, à la séparation des pouvoirs et à la régulation des marchés. De l’autre, elle négocie un accord avec des partenaires dont les structures économiques reposent sur des logiques sensiblement différentes.

Le rapport de l’École de Guerre Économique met en lumière cette asymétrie : des acteurs brésiliens organisés, offensifs, appuyés par un système cohérent, face à une Europe fragmentée, où les intérêts divergent entre États membres. Cette différence de posture crée un déséquilibre structurel dans la négociation.

La formule souvent utilisée de “cars for cows” illustre cette réalité. Les gains industriels européens sont obtenus au prix d’une exposition accrue des filières agricoles, sans que la question des rapports de pouvoir sous-jacents ne soit réellement traitée.

Une capacité d’influence qui dépasse le seul cadre économique

Ce qui rend la situation particulièrement sensible, c’est que les acteurs dominants du secteur ne se contentent pas d’exporter des produits. Ils participent à la structuration des marchés, influencent les normes et contribuent à redéfinir les équilibres économiques à l’échelle internationale.

Dans un contexte de mondialisation des chaînes d’approvisionnement, cette capacité d’influence devient un enjeu stratégique. Contrôler une part significative de la production et de la distribution de protéines animales, c’est peser sur un secteur clé pour la sécurité alimentaire mondiale.

Dès lors, l’ouverture du marché européen ne constitue pas seulement une opportunité commerciale pour ces acteurs. Elle leur permet aussi de consolider leur position dans un espace fortement régulé, en s’insérant dans des circuits économiques à haute valeur ajoutée.

Un risque politique sous-estimé par l’Union européenne

Le véritable angle mort du Mercosur réside donc dans cette dimension politique. En se concentrant sur les mécanismes commerciaux, l’Union européenne tend à sous-estimer les implications plus larges de l’accord. Or, intégrer un système économique, c’est aussi accepter, au moins partiellement, les logiques de pouvoir qui le structurent.

Ce risque est d’autant plus important que les mécanismes de régulation européens sont conçus pour encadrer des marchés internes, et non pour absorber des modèles externes profondément différents. La capacité de l’Union à imposer ses standards dépendra donc de sa faculté à comprendre et à anticiper ces dynamiques.