Le président français Emmanuel Macron a apporté son soutien au cessez-le-feu annoncé entre le Hezbollah et Israël, tout en faisant part de son inquiétude sur sa solidité dès les premières heures. Dans un message publié ce vendredi matin sur X, Emmanuel Macron a repris l’annonce faite la veille par le président américain Donald Trump, tout en appelant à la protection des civils, au désarmement du Hezbollah et au respect de la souveraineté du Liban par Israël.

Voici l’intégralité de la déclaration publiée par Emmanuel Macron :

« J’apporte tout mon soutien au cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël tel que le Président Trump l’a annoncé hier. J’exprime aussi ma préoccupation qu’il puisse d’ores et déjà être fragilisé par la poursuite d’opérations militaires. Je demande la sécurité pour les populations civiles des deux côtés de la frontière entre le Liban et Israël. Le Hezbollah doit renoncer aux armes. Israël doit respecter la souveraineté libanaise et arrêter la guerre. »

Emmanuel Macron se place sur une ligne de soutien prudent

Avec cette prise de position, Emmanuel Macron adopte une ligne de soutien prudent. Le chef de l’État français valide politiquement le cessez-le-feu tel qu’il a été annoncé par Donald Trump, mais il souligne en même temps que cette trêve reste extrêmement vulnérable. Son message montre que, pour Paris, l’annonce diplomatique ne suffit pas en elle-même : encore faut-il qu’elle soit réellement respectée sur le terrain.

La sécurité des civils au centre du message de l’Élysée

Le message d’Emmanuel Macron insiste aussi sur le sort des populations civiles. Le président français demande explicitement « la sécurité pour les populations civiles des deux côtés de la frontière entre le Liban et Israël », dans une formule qui vise à rappeler que la trêve ne peut être jugée seulement à l’aune des annonces diplomatiques, mais aussi de ses conséquences humaines immédiates.

Cette référence aux civils a lieu alors que la guerre entre Israël et le Hezbollah a déjà provoqué de lourdes pertes humaines, des déplacements massifs et une forte dégradation de la situation au Liban. Plusieurs médias internationaux ont souligné, au moment de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, que la population libanaise restait suspendue à la réalité des combats et à la possibilité d’un retour effectif au calme.

Emmanuel Macron appelle au désarmement du Hezbollah

L’un des passages les plus forts de la déclaration d’Emmanuel Macron concerne directement le Hezbollah. En affirmant que « le Hezbollah doit renoncer aux armes », le président français reprend une ligne de fermeté claire sur le mouvement chiite libanais. Cette position rejoint en partie les exigences avancées depuis plusieurs jours par Israël, qui continue de faire du recul militaire ou du désarmement du Hezbollah un objectif central.

Ce point est aussi politiquement lourd pour le Liban, où le Hezbollah reste un acteur militaire et politique important. L’annonce faite par Donald Trump, selon laquelle le cessez-le-feu « inclura le Hezbollah », avait déjà mis en évidence le rôle incontournable du mouvement dans toute tentative de désescalade. La déclaration d’Emmanuel Macron s’inscrit donc dans cette séquence, mais avec un accent plus net sur la nécessité d’un désarmement.

Israël appelé à respecter la souveraineté libanaise

Dans le même message, Emmanuel Macron demande aussi qu’Israël « respecte la souveraineté libanaise et arrête la guerre ». Cette formulation traduit l’équilibre que cherche à tenir la diplomatie française : soutenir un cessez-le-feu, rappeler la nécessité d’écarter le Hezbollah de l’équation militaire, mais aussi souligner qu’aucune stabilisation durable n’est possible sans respect du territoire libanais par l’armée israélienne.

Cette insistance sur la souveraineté du Liban rejoint d’ailleurs les positions exprimées ailleurs en Europe. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a elle aussi salué le cessez-le-feu tout en rappelant l’importance du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale libanaises.