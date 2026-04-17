Lithium : l’Anses alerte sur des risques sanitaires et environnementaux accrus

L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) met en garde contre les effets du lithium, largement utilisé dans les batteries de voitures électriques et d’appareils électroniques. Déjà reconnu comme toxique pour la reproduction, cet élément est désormais identifié comme un perturbateur endocrinien avéré pour l’être humain, notamment en raison de ses effets sur la thyroïde.

Dans un avis publié jeudi, l’agence souligne que les usages du lithium se multiplient, que ce soit dans l’industrie, les médicaments, les cosmétiques ou encore les matériaux comme le verre et la céramique. Cette expansion, combinée à de nouveaux projets miniers en Europe, rend nécessaire une meilleure évaluation des risques pour la santé et l’environnement.

Des impacts préoccupants sur les écosystèmes

Au-delà des effets sur l’homme, le lithium présente également une toxicité pour de nombreux organismes aquatiques. Poissons, algues, invertébrés ou amphibiens peuvent être affectés, y compris lors d’expositions prolongées, ce qui soulève des inquiétudes sur l’équilibre des écosystèmes.Face à ces constats, l’Anses recommande de classer le lithium et certains de ses sels comme perturbateurs endocriniens et substances toxiques chroniques au niveau européen, dans le cadre du règlement CLP encadrant les produits chimiques.



L’agence appelle à renforcer la collecte de données sur l’exposition humaine et environnementale, et invite les industriels à intégrer ces risques dans leurs évaluations. Un tel classement pourrait entraîner un étiquetage plus strict et des conditions d’utilisation plus encadrées dans l’Union européenne.Cette alerte intervient alors que le lithium est au cœur de la transition énergétique, illustrant le défi de concilier développement industriel et protection de la santé publique.