Lors d'un spectacle, Thomas Angelvy interroge un lycéen qui participe aux blocus scolaires, lui demandant combien d'heures de cours il suit. Incapable de répondre, le jeune homme illustre une contradiction entre ses revendications et sa méconnaissance de son emploi du temps. Cet échange humoristique soulève des questions sur les mobilisations scolaires actuelles.

Une improvisation qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Lors d’un spectacle, l’humoriste Thomas Angelvy a échangé avec un lycéen de 17 ans présent dans le public, qui lui a expliqué participer aux blocus organisés dans les établissements scolaires. Le jeune homme réclame une réduction du temps passé en classe. Mais lorsque l’humoriste lui demande combien d’heures de cours il suit chaque semaine, il se révèle incapable de donner un chiffre précis. Une réponse qui offre à Thomas Angelvy une occasion toute trouvée de faire rire son public.

Il réclame moins de cours… sans savoir combien d’heures il en a !

Thomas Angelvy est connu pour ses improvisations avec les spectateurs. Habitué à interroger les personnes présentes dans la salle sur leur vie quotidienne, leur profession ou leurs expériences personnelles, l’humoriste transforme régulièrement leurs réponses en sketches improvisés. Cette fois, c’est un adolescent de 17 ans qui se retrouve au centre de son attention.

Au cours de leur échange, le jeune homme explique participer au mouvement de contestation qui touche les lycées français. Comme de nombreux élèves mobilisés ces dernières semaines, il souhaite notamment une diminution du nombre d’heures de cours.

Thomas Angelvy lui pose alors une question particulièrement simple : combien d’heures de cours a-t-il exactement par semaine ? Problème : l’adolescent ne parvient pas à répondre précisément. Il défend donc une réduction de son emploi du temps sans être capable d’indiquer son volume horaire actuel.

L’humoriste exploite immédiatement cette contradiction pour poursuivre son improvisation. Le décalage entre la revendication du lycéen et son incapacité à quantifier les heures qu’il voudrait voir diminuer devient le ressort comique de l’échange.

Une improvisation qui fait le tour des réseaux sociaux

La vidéo de cet échange circule largement sur les réseaux sociaux, où elle provoque de nombreuses réactions. Certains internautes saluent la répartie de Thomas Angelvy, tandis que d’autres se moquent du manque de préparation du jeune manifestant.

L’extrait repose sur un contraste particulièrement efficace : un adolescent engagé dans un mouvement de protestation scolaire, qui réclame un allègement de ses horaires mais ne connaît pas le nombre d’heures figurant à son propre emploi du temps.

La scène correspond parfaitement au style de Thomas Angelvy. L’humoriste, qui s’est fait connaître grâce à ses échanges spontanés avec les spectateurs, utilise les réponses de son interlocuteur pour construire ses plaisanteries, sans avoir besoin d’un texte préparé à l’avance.

Des blocus qui perturbent les cours depuis plusieurs semaines

Cette vidéo est diffusée alors que les blocages de lycées se multiplient en France. Depuis la fin du mois de septembre, des élèves protestent notamment contre leurs horaires, la pression scolaire, les conditions d’enseignement et l’organisation de leurs journées.

La question du temps passé au lycée occupe une place importante dans leurs revendications. Certains dénoncent des journées qui commencent à 8 heures et se terminent à 18 heures, avec de longues interruptions entre les cours ou des pauses déjeuner jugées insuffisantes.

Dans les faits, le volume horaire varie selon les classes et les spécialités. En seconde générale et technologique, les enseignements communs représentent 26 heures et 30 minutes par semaine, auxquelles peuvent s’ajouter des enseignements optionnels. En première et en terminale générales, les horaires hebdomadaires se situent généralement entre 26 et 28 heures, hors options.

Les mobilisations ont également des conséquences sur la scolarité. Selon les chiffres communiqués début novembre, quelque 370 lycées avaient connu des blocages pendant deux à quatre semaines, entraînant parfois la perte d’une centaine d’heures de cours pour les élèves concernés.

Face à cette situation, le gouvernement envisage d’organiser des cours de rattrapage pendant les vacances scolaires, notamment grâce à des enseignants volontaires. L’objectif est de permettre aux élèves touchés par les blocages de récupérer une partie des enseignements manqués.

Une simple question qui suffit à déstabiliser le lycéen

L’échange avec Thomas Angelvy ne permet pas de connaître l’emploi du temps réel de l’adolescent, ni de déterminer si sa charge de travail est excessive. Il met néanmoins en évidence une contradiction précise : le jeune homme souhaite diminuer un nombre d’heures qu’il ne sait pas lui-même quantifier.

Alors que les blocus continuent de perturber les établissements et que les autorités ont annoncé des mesures contre les blocages empêchant l’accès aux cours, cette improvisation de Thomas Angelvy rencontre un écho particulier.

L’humoriste n’a pourtant eu besoin que d’une seule question pour placer son interlocuteur en difficulté : combien d’heures de cours suit-il réellement chaque semaine ? Une information que le lycéen de 17 ans n’a pas été capable de fournir, alors même qu’il réclame une diminution de son temps scolaire.