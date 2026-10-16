Élie Semoun fête son anniversaire: l’homme aux mille personnages qui a conquis le cœur des Français

Élie Semoun fête ses 63 ans ce vendredi. Un anniversaire qui coïncide avec la sortie de son nouveau film, Ducobu et le fantôme de Saint-Potache, actuellement au cinéma. Depuis plus de 30 ans, l’humoriste fait rire des millions de Français, invente des personnages inoubliables et construit une carrière qui l’a conduit de la scène aux plateaux de cinéma, en passant par la télévision.

Derrière ses grimaces, ses imitations et ses personnages extravagants, il y a aussi un homme passionné de musique, de littérature et de cinéma, qui a toujours su conserver une place pour l’émotion. En ce jour d’anniversaire, retour sur le parcours d’un artiste auquel les Français sont profondément attachés.

Des petites annonces devenues cultes

Avant de devenir l’un des visages les plus familiers de l’humour français, Élie Semoun a connu les débuts difficiles, les petites scènes et les années d’apprentissage. Né le 16 octobre 1963 à Paris, il s’est très tôt intéressé au théâtre et à la comédie, avant de rencontrer Dieudonné, avec lequel il a formé un duo particulièrement populaire dans les années 1990.

Après leur séparation artistique, sur laquelle Élie Semoun est récemment revenu avec émotion, l’humoriste a poursuivi sa carrière en solo et donné naissance à l’un de ses plus grands succès : les Petites Annonces d’Élie. Avec leurs personnages maladroits, ridicules, prétentieux ou franchement insupportables, ces sketches ont installé un univers immédiatement reconnaissable. Des années plus tard, certaines répliques continuent d’être reprises par les spectateurs.

L’humoriste a toujours eu un talent particulier pour observer les travers humains et les transformer en comédie. Il a donné vie à des personnages parfois cruels, souvent pathétiques, mais toujours incarnés avec une précision remarquable. Derrière chaque voix, chaque grimace et chaque attitude, on retrouve ce sens du détail qui a fait sa réputation.

Avec Ducobu, un anniversaire sous le signe du cinéma

Cette année, Élie Semoun a une raison supplémentaire de célébrer son anniversaire. Depuis le 7 octobre, il est à l’affiche de Ducobu et le fantôme de Saint-Potache, dont il avait dévoilé l’affiche quelques mois auparavant, le sixième film consacré au célèbre cancre, dont il a lui-même assuré la réalisation.

L’humoriste y retrouve le professeur Gustave Latouche, ce personnage colérique, autoritaire et terriblement drôle qu’il incarne depuis 2011. Dans ce nouvel épisode, l’univers de Ducobu prend une dimension fantastique. Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménagent dans une maison hantée par Anatole, présenté comme le plus grand cancre de l’histoire de Saint-Potache. Entre apparitions, mauvais tours et situations improbables, les personnages se retrouvent entraînés dans une aventure aux couleurs d’Halloween.

Le film réunit notamment Émilie Caen, Frédérique Bel, Loïc Legendre et Gérard Jugnot. Charlie Garnier Naslin incarne le jeune Ducobu, tandis que Gustavia Harfouch fait des débuts très remarqués. Quant à Élie Semoun, il s’est offert le plaisir de jouer trois personnages : le professeur Latouche, sa mère et son ancêtre Jean-Théodore Latouche. Un exercice de transformation qui rappelle son goût pour les personnages décalés et les métamorphoses comiques.

Après Ducobu 3 en 2020, Ducobu Président ! en 2022 et Ducobu passe au vert ! en 2024, il a signé sa quatrième réalisation dans cette franchise. Élie Semoun a annoncé que ce nouvel épisode serait son dernier en tant que réalisateur de la saga, refermant ainsi une aventure qui aura occupé une place importante dans sa carrière.

Les cinq premiers films ont attiré plus de 6 millions de spectateurs en France. Un succès populaire qui a permis à l’humoriste de rencontrer un nouveau public, celui des enfants, dont beaucoup ont découvert son talent grâce au professeur Latouche.

À l’occasion de la sortie du nouveau volet, Élie Semoun a également participé à des rencontres avec les spectateurs, notamment lors d’une projection privée à Neuilly-sur-Seine. Les rires des enfants lui ont offert un retour immédiat sur son travail, loin des chiffres du box-office et des considérations commerciales.

Pour un artiste qui a consacré sa vie à la comédie, voir une salle entière rire devant ses personnages reste sans doute l’une des plus belles récompenses. Et il y a quelque chose d’assez réjouissant à constater que les enfants d’aujourd’hui découvrent Élie Semoun avec le même enthousiasme que leurs parents, il y a plusieurs décennies.

Un artiste aux passions parfois méconnues

Si Élie Semoun est avant tout associé à l’humour, ses centres d’intérêt dépassent largement la comédie. Il aime la musique, la poésie, la littérature et le grand cinéma. Parmi les artistes qui l’ont profondément marqué figure Léo Ferré, découvert durant son adolescence.

À 16 ans, alors qu’il étudiait au lycée Descartes d’Antony, le jeune Élie trouvait dans les chansons de Ferré une manière d’accompagner ses premières émotions. La Mémoire et la mer est notamment restée l’une de ses chansons favorites. La poésie de Ferré, sa liberté et son indépendance ont durablement nourri son univers personnel.

Élie Semoun apprécie également Bel-Ami, de Guy de Maupassant, ce roman consacré à l’ambition, à l’argent et aux hypocrisies sociales. Au cinéma, il compte parmi ses films préférés Spartacus, de Stanley Kubrick, avec Kirk Douglas, une œuvre consacrée à la liberté et à la révolte.

Autre passion moins connue : la clarinette. En mai 2025, lors d’un concert d’Omar Harfouch à Béziers, l’humoriste avait réservé une surprise au public. Monté sur scène en prétendant chercher du travail, il avait demandé au pianiste de l’embaucher dans son orchestre. Après quelques plaisanteries, il avait sorti une clarinette et interprété La Marseillaise, avant de jouer une seconde mélodie.

Cette prestation inattendue d’Élie Semoun à Béziers avait révélé au public une autre facette de son talent, celle d’un homme qui prend autant de plaisir à jouer de la musique qu’à provoquer les rires.

« Mon vieux », le film d’un fils pour son père

Parmi les œuvres qui occupent une place particulière dans sa carrière figure Mon vieux, le documentaire qu’Élie Semoun a consacré à son père, Paul, atteint de la maladie d’Alzheimer.

En 2019, il avait choisi de filmer leur quotidien, leurs conversations, leurs sourires et les difficultés liées à la maladie. Face à son père, dont la mémoire s’effaçait progressivement, l’humoriste avait trouvé une manière de préserver leur complicité, en utilisant notamment l’humour pour continuer à communiquer.

Paul Semoun est décédé en 2020, pendant la crise sanitaire. Les restrictions imposées dans les Ehpad avaient rendu cette période particulièrement difficile pour les familles. Le documentaire a alors pris une dimension supplémentaire, devenant un témoignage d’amour et un souvenir précieux de leurs derniers moments partagés.

Le film montre un Élie Semoun très différent de ses personnages de comédie. Un fils attentif, parfois démuni, qui tente de profiter de chaque instant auprès de son père. Les scènes les plus touchantes sont souvent les plus simples, celles où un sourire, un regard ou une plaisanterie suffisent à maintenir le lien entre eux.

Son père souhaitait autrefois qu’il obtienne son baccalauréat. Élie Semoun a finalement suivi un autre chemin, jusqu’à devenir l’un des humoristes les plus populaires de France. Avec Mon vieux, il lui a rendu un hommage qui restera bien au-delà de ses spectacles et de ses succès au cinéma.

63 ans et toujours cette envie de faire rire

Élie Semoun a connu plusieurs vies artistiques. Le duo comique, les spectacles en solo, les petites annonces, les rôles au cinéma, la réalisation et désormais cette longue aventure avec Ducobu. Il a également accepté de montrer des aspects plus personnels de son existence, sans chercher à faire de sa vie privée un spectacle permanent.

Son parcours témoigne d’une fidélité à ce qui l’anime depuis ses débuts : le plaisir de jouer, d’inventer des personnages et de partager des moments avec le public. À 63 ans, il continue de travailler, de créer et de défendre des projets qui lui tiennent à cœur.

Il y a aussi tous ces souvenirs que les spectateurs ont accumulés au fil des années. Les soirées passées devant ses petites annonces, les spectacles découverts en famille ou entre amis, les films regardés avec les enfants. Élie Semoun a accompagné une partie de la vie de nombreux Français, parfois sans même en avoir conscience.

Et c’est probablement l’une des plus belles choses qui puissent arriver à un artiste : devenir, au fil du temps, une présence familière et appréciée, quelqu’un que l’on retrouve avec plaisir et dont on attend encore les prochaines surprises.

Un anniversaire placé sous le signe de la fidélité du public

En ce 16 octobre, Élie Semoun célèbre 63 années d’une vie dont une grande partie a été consacrée à la comédie. Ses spectacles, ses personnages et ses films ont accompagné plusieurs générations de Français, qui continuent de le retrouver avec plaisir sur scène et au cinéma.

Avec Ducobu et le fantôme de Saint-Potache, l’humoriste prolonge cette relation privilégiée avec les spectateurs. Après plus de 30 ans de carrière, il conserve son goût pour le jeu, les transformations et les rencontres avec le public. Une longévité qui témoigne de la place singulière qu’il occupe dans le paysage de l’humour français.

À 63 ans, Élie Semoun continue de faire ce qu’il aime depuis toujours : inventer des personnages, raconter des histoires et faire rire. Une passion qui, au fil des années, a créé un lien durable avec les Français.