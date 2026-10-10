Après les Enfoirés, voici les Enflures! Jarry, Kev Adams et Redouane Bougheraba réunis pour un nouveau spectacle au profit des Restos du Cœur

En 2027, un nouveau spectacle humoristique, Les Enflures, sera lancé par les Restos du Cœur avec Jarry à la tête d'une vingtaine d'humoristes, dont Kev Adams et Redouane Bougheraba. Prévu pour les 4 et 5 avril au Casino de Paris, l'événement reverse ses bénéfices à l'association, sans diffusion télévisée.

Les Restos du Cœur vont lancer en 2027 un nouveau spectacle caritatif entièrement consacré à l’humour. Baptisé Les Enflures, ce rendez-vous réunira une vingtaine d’humoristes autour de Jarry, avec notamment Kev Adams, Redouane Bougheraba, Élodie Poux et Claudia Tagbo. Deux représentations sont programmées les 4 et 5 avril 2027 au Casino de Paris. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association fondée par Coluche.

Jarry à l’origine du projet, une vingtaine d’humoristes attendus

L’idée est née au début de l’année 2026, lorsque Jarry a participé pour la première fois aux concerts des Enfoirés. L’humoriste a souhaité créer un rendez-vous comparable, mais exclusivement consacré aux sketchs et aux numéros comiques, sans chansons.

« C’est le petit frère des Enfoirés. Les Enflures, ça va être un groupe d’humoristes qui vont se réunir les 4 et 5 avril au Casino de Paris », a annoncé Jarry dans une vidéo publiée sur Instagram.

L’humoriste prendra la tête de cette nouvelle troupe, sans pour autant assurer le rôle de présentateur ou de maître de cérémonie. Les artistes partageront la scène autour de sketchs collectifs spécialement préparés pour l’occasion.

Plusieurs personnalités ont déjà confirmé leur participation : Kev Adams, Redouane Bougheraba, Élodie Poux et Claudia Tagbo. D’autres noms seront dévoilés dans les prochaines semaines. Jarry a d’ailleurs promis que « le casting va encore monter d’un cran ».

Des places à 2 euros grâce à une tombola exceptionnelle

Pour permettre au plus grand nombre de participer à ces soirées, les organisateurs ont imaginé un système de billetterie original. Chaque représentation accueillera environ 1 200 spectateurs au Casino de Paris.

Sur les 1 200 places disponibles chaque soir, 400 seront commercialisées de manière traditionnelle, à des tarifs compris entre 29 et 59 euros. Les 800 autres seront attribuées par tirage au sort, grâce à une tombola accessible pour seulement 2 euros.

Le principe : les participants achètent un ticket à 2 euros leur permettant de tenter de remporter deux places pour l’une des représentations. En cas de victoire, le prix revient donc à seulement 1 euro par spectateur.

Le producteur Alexandre Mortier, qui travaille avec Jarry, a imaginé ce dispositif afin d’augmenter les recettes destinées aux Restos du Cœur. Au total, 500 000 tickets de tombola sont prévus, ce qui pourrait générer jusqu’à un million d’euros si l’ensemble des tickets était vendu.

La billetterie et la tombola ont ouvert le vendredi 9 octobre 2026. Les deux représentations sont programmées le dimanche 4 avril à 18h30 et le lundi 5 avril à 20h.

Contrairement aux Enfoirés, aucun spectacle diffusé à la télévision

Autre particularité de cette nouvelle troupe : aucune captation télévisée n’est prévue. Contrairement aux concerts des Enfoirés, traditionnellement diffusés sur TF1, les deux soirées des Enflures seront réservées aux spectateurs présents au Casino de Paris.

Le spectacle devrait durer entre 1h30 et 2 heures. Il reposera sur des numéros humoristiques collectifs, avec la participation d’artistes issus de différentes générations et de différents univers comiques.

Jarry a également tenu à préciser que cette nouvelle initiative ne constituait pas une concurrence pour les Enfoirés. « Ce n’est pas du tout Les Enfoirés contre Les Enflures, c’est au contraire une même famille », a-t-il expliqué.

Deux rendez-vous caritatifs en 2027 pour soutenir les Restos du Cœur

Les Enflures viendront compléter le calendrier traditionnel des Enfoirés, dont les concerts de 2027 sont programmés du 12 au 18 janvier au Zénith Europe de Strasbourg. Le spectacle musical sera ensuite diffusé sur TF1 au mois de mars, avant les deux représentations humoristiques parisiennes d’avril.

Cette nouvelle initiative permettra aux Restos du Cœur de disposer d’une source supplémentaire de financement. L’association, créée en 1985 par Coluche, poursuit ses missions de distribution alimentaire et d’accompagnement des personnes en difficulté.

Fabienne Lambert, secrétaire générale bénévole des Restos du Cœur, a confirmé que « l’intégralité des bénéfices ira aux missions sociales des Restos du Cœur ».

Avec Les Enflures, les organisateurs espèrent mobiliser les amateurs d’humour tout en récoltant des fonds supplémentaires. Le choix du nom constitue également un clin d’œil à celui des Enfoirés, troupe historique créée autour de l’engagement des artistes en faveur de l’association.