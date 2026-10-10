«Je ne voyais pas ma vie sans lui»: Élie Semoun raconte sa douloureuse séparation avec Dieudonné

Élie Semoun évoque avec émotion sa séparation d'avec Dieudonné, survenue en 1997 alors qu'il tournait un film aux États-Unis. Cette rupture, vécue comme un abandon, a eu un impact profond sur sa carrière et sa vie personnelle. Malgré leur éloignement, il garde une affection intacte pour son ancien complice.

Près de 30 ans après la fin de son duo avec Dieudonné, Élie Semoun est revenu avec émotion sur cette rupture qui l’a profondément affecté. Invité du Ramy Ciné Club, l’humoriste de 62 ans a raconté comment son ancien partenaire avait décidé de poursuivre seul sa carrière pendant qu’il tournait un film aux États-Unis. Une séparation qu’il avait vécue comme un véritable abandon, au point de se sentir «orphelin». Malgré les années, les désaccords et les polémiques, Élie Semoun reconnaît conserver une profonde affection pour son ancien complice.

Le tournage d’un film avec Burt Reynolds à l’origine de la séparation

Dans les années 1990, Élie Semoun et Dieudonné forment l’un des duos comiques les plus populaires de France. Leur humour, fondé sur leurs différences physiques, leurs personnages et leurs provocations, rencontre un immense succès sur scène comme à la télévision. Les deux hommes remplissent notamment le Palais des Glaces et le Casino de Paris, avant de se séparer en 1997.

Élie Semoun situe le début de la rupture au moment où il part aux États-Unis pour tourner Stringer, un film de Klaus Biedermann avec Burt Reynolds, sorti en 1999. À son retour en France, il découvre que Dieudonné a pris une décision qui va bouleverser leur collaboration : «Quand je suis rentré à Paris, Dieudo m’a fait comprendre qu’il fallait qu’il fasse vivre sa société et qu’il avait besoin de faire un spectacle.»

Dieudonné a alors commencé à préparer un spectacle sans son partenaire. Pour Élie Semoun, habitué à partager la scène avec lui depuis plusieurs années, cette décision est difficile à accepter : «Et donc il a écrit un spectacle comme ça, tout seul.»

«Je me suis retrouvé au Palais des Glaces à regarder son spectacle. Ça m’a fait tellement mal»

Élie Semoun garde un souvenir douloureux de la première fois où il assiste à une représentation de Dieudonné en solo. Installé dans la salle du Palais des Glaces, il regarde celui avec qui il partageait autrefois les applaudissements du public.

«Je me suis retrouvé au Palais des Glaces en train de voir son spectacle, alors que d’habitude j’étais à côté de lui, quoi, sur scène. Ça m’a fait tellement bizarre, tellement mal.»

L’humoriste explique que cette séparation a été d’autant plus difficile qu’il entretenait une relation affective très forte avec Dieudonné. Leur collaboration dépassait, à ses yeux, le simple cadre professionnel.

«J’étais vraiment orphelin. Moi, je marche beaucoup à l’affectif. Moi, je l’aimais… Enfin, je l’aime encore évidemment, mais pour moi, je ne voyais pas ma vie sans lui, quoi. Donc ça a été difficile.»

Ces confidences montrent à quel point la disparition de leur duo a marqué Élie Semoun. Il évoque aujourd’hui cette période sans dissimuler sa peine, tout en reconnaissant que son attachement à Dieudonné n’a pas complètement disparu.

Franck Dubosc et les «Petites Annonces» lui permettent de rebondir

Après cette rupture, Élie Semoun poursuit sa carrière en solo. Il développe ses propres spectacles et rencontre un immense succès avec Les Petites Annonces, une série de sketches dans lesquels il incarne des personnages aussi absurdes que décalés, notamment aux côtés de Franck Dubosc.

Cette nouvelle étape lui permet de retrouver le public et de construire une carrière indépendante de celle de Dieudonné. Mais la réussite professionnelle n’efface pas les blessures de leur séparation : «On rebondit. Avec Franck Dubosc, on a fait Les Petites Annonces, j’ai fait des spectacles seul qui ont cartonné, tout va bien. Mais c’est vrai que la séparation, ça m’a fait mal.»

Élie Semoun multiplie ensuite les projets au théâtre, à la télévision et au cinéma. Il devient notamment l’une des figures de la saga Ducobu, dont il réalise plusieurs épisodes. Le 7 octobre dernier est sorti Ducobu et le fantôme de Saint-Potache, sixième film de la franchise, qui marque ses adieux à la réalisation de cette série.

Des retrouvailles inattendues en 2024, après plus de 20 ans de brouille

Les relations entre Élie Semoun et Dieudonné ont également été profondément affectées par les prises de position politiques de ce dernier et ses multiples condamnations judiciaires, notamment pour des propos antisémites.

En septembre 2024, les deux anciens partenaires avaient pourtant accepté de se retrouver à distance, lors d’un échange organisé par Guillaume Pley pour son émission Legend. Cette rencontre entre Élie Semoun et Dieudonné, plus de 20 ans après leur séparation, avait permis aux deux humoristes de renouer brièvement le dialogue.

L’échange avait alterné plaisanteries, souvenirs et allusions aux controverses entourant Dieudonné. Élie Semoun avait notamment ironisé sur les positions de son ancien partenaire, tandis que celui-ci avait évoqué leur amitié passée.

Quelques semaines plus tard, Élie Semoun avait également accepté d’adresser un message vidéo à Dieudonné pour l’émission Les Incorrectibles, présentée par Éric Morillot.

Malgré ces échanges, aucune reformation de leur duo n’a été annoncée. Les deux artistes poursuivent aujourd’hui des carrières séparées.

Les dernières confidences d’Élie Semoun permettent néanmoins de mieux comprendre les circonstances de leur rupture en 1997. Derrière les différends professionnels et les désaccords qui ont suivi, l’humoriste affirme avoir longtemps souffert de la perte de son partenaire de scène. Et près de trois décennies plus tard, il reconnaît toujours éprouver de l’affection pour celui avec lequel il avait connu ses premiers grands succès.