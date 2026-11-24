Une vidéo récente montre Joe Biden, 84 ans, affaibli à l'aéroport de Philadelphie, nécessitant l'assistance d'un policier pour monter dans une voiturette. Ces images surviennent alors qu'il lutte contre un cancer agressif de la prostate avec des métastases osseuses, alimentant des inquiétudes sur sa santé et sa capacité à exercer des fonctions publiques.

Une nouvelle vidéo de Joe Biden suscite une vive émotion aux États-Unis. À l’aéroport de Philadelphie, l’ancien président américain apparaît affaibli, recevant l’assistance d’un policier pour s’installer à bord d’une voiturette. Ces images interviennent alors que l’ancien locataire de la Maison-Blanche, qui vient de fêter ses 84 ans, lutte contre un cancer agressif de la prostate avec des métastases osseuses.

Joe Biden éprouve des difficultés à se déplacer

Dans cette vidéo relayée sur X, Joe Biden avance lentement dans le terminal de l’aéroport international de Philadelphie, portant un sac de voyage et entouré de deux agents du Secret Service.

L’ancien président américain monte ensuite avec difficulté à bord d’une voiturette électrique de la police de Philadelphie. Un policier lui prête assistance tandis que l’ancien chef d’État prend appui sur le véhicule pour s’asseoir.

« C’est difficile à regarder… », peut-on lire en légende de la vidéo, qui a rapidement dépassé le million de vues sur X.

Un cancer agressif qui s’est propagé aux os

Le 18 mai 2025, quatre mois après son départ de la Maison-Blanche, l’entourage de Joe Biden avait annoncé que l’ancien président souffrait d’un cancer agressif de la prostate avec des métastases osseuses.

Les médecins avaient établi un score de Gleason de 9 sur 10, correspondant à une forme particulièrement agressive de la maladie.

Joe Biden avait alors affiché sa détermination à combattre le cancer, déclarant : « Nous allons le battre ! » Mais en août 2026, son fils Hunter Biden avait annoncé à la BBC une aggravation de l’état de santé de son père.

Des images qui rappellent les dernières années de sa présidence

Les difficultés physiques de Joe Biden avaient déjà alimenté de nombreuses polémiques lorsqu’il occupait la Maison-Blanche. Chutes, pertes d’équilibre, hésitations et confusions lors de ses interventions publiques avaient multiplié les interrogations sur sa capacité à exercer ses fonctions.

Sa prestation désastreuse lors du débat présidentiel face à Donald Trump, le 27 juin 2024, avait finalement précipité son retrait de la course à la réélection, annoncé le 21 juillet suivant.

Joe Biden avait pourtant initialement prévu de briguer un second mandat, qui l’aurait conduit à rester à la Maison-Blanche jusqu’au 20 janvier 2029, à l’âge de 86 ans.

À 84 ans, l’ancien président apparaît très affaibli

Joe Biden a célébré son 84e anniversaire le 20 novembre dernier. Depuis son départ du pouvoir, ses apparitions publiques se sont espacées.

Près d’un an et demi après l’annonce de son cancer, et trois mois après les révélations de son fils sur l’aggravation de la maladie, ces nouvelles images montrent un ancien président physiquement affaibli, éprouvant désormais des difficultés à effectuer des déplacements du quotidien.