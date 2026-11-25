GTA 6 fait exploser les écoutes de Sylvie Vartan: «Danse ta vie» bondit de plus de 2500% dans le monde

Depuis la sortie de GTA 6, les écoutes de "Danse ta vie" de Sylvie Vartan explosent, atteignant une augmentation de plus de 2500% sur Spotify. Le titre, intégrant la bande-son du jeu, permet à l'artiste de 82 ans de retrouver une nouvelle popularité, suscitant surprise et enthousiasme, même pour celle qui envisage de tester le jeu.

Plus de 40 ans après sa sortie, Sylvie Vartan connaît un regain de popularité inattendu auprès d’une nouvelle génération. Son titre Danse ta vie voit ses écoutes bondir de plus de 2500% dans le monde, grâce à GTA 6, le jeu vidéo événement de Rockstar Games.

Des écoutes multipliées par plus de 26 en quelques jours

Depuis la sortie de Grand Theft Auto VI, le jeudi 19 novembre 2026, les écoutes de la chanson de Sylvie Vartan ont littéralement explosé sur Spotify. La plateforme de streaming musical a annoncé, mardi 24 novembre, une augmentation de plus de 2500% à l’échelle mondiale par rapport à la semaine précédente.

La progression a commencé dès le 20 novembre, au lendemain de la commercialisation du jeu. En quelques jours, le nombre d’écoutes du morceau a ainsi été multiplié par plus de 26.

Sylvie Vartan diffusée sur les autoradios de Vice City

Le titre Danse ta vie figure parmi les quelque 800 morceaux musicaux intégrés à GTA 6. Les joueurs peuvent notamment l’entendre sur Kaleidoscope FM, l’une des stations de radio fictives disponibles lorsqu’ils circulent en voiture dans les rues de Vice City.

Le nouveau jeu de Rockstar Games propose une vingtaine de stations de radio, couvrant différents genres musicaux, ainsi qu’une bande originale composée par le duo électro français Justice.

Alors que GTA 6 affole déjà les compteurs de ventes, Sylvie Vartan bénéficie donc directement du succès international du jeu vidéo.

Une reprise française du célèbre tube de « Flashdance »

Sortie en 1983, Danse ta vie est l’adaptation française de Flashdance… What a Feeling, interprétée à l’origine par la chanteuse américaine Irene Cara pour le film Flashdance.

Ce morceau, qui avait notamment remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale en 1984, est devenu l’un des titres emblématiques des années 1980. Sylvie Vartan en avait enregistré une version française, donnant également son nom à son 25e album studio.

Quarante-trois ans plus tard, cette adaptation connaît une nouvelle carrière internationale.

Sylvie Vartan savoure son succès inattendu

À 82 ans, la chanteuse, qui a vendu plus de 40 millions de disques au cours de sa carrière, ne s’attendait absolument pas à voir l’un de ses anciens titres bénéficier d’un tel regain de popularité grâce à un jeu vidéo.

« Ça a été une surprise totale », a réagi Sylvie Vartan, ravie de voir sa chanson renaître auprès du public international.

La chanteuse a même confié, ce mercredi 25 novembre, envisager de découvrir elle-même le jeu : « Je vais regarder si je peux jouer à ce jeu. »

Après avoir marqué plusieurs générations avec La plus belle pour aller danser, Comme un garçon ou encore L’amour, c’est comme une cigarette, Sylvie Vartan s’invite désormais dans l’univers de GTA 6, auprès de millions de joueurs à travers le monde.