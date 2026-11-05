«Je me suis écroulée par terre»: Lorie annonce la mort de sa meilleure amie, qui avait inspiré son tube

Lorie Pester annonce la mort de sa meilleure amie Mialy Ramanantsoa, emportée par un cancer du sein à l'automne 2023. Dans un documentaire, elle évoque leur amitié profonde et sa douleur face à cette perte, tout en rappelant comment Mialy avait inspiré son tube "Je serai (ta meilleure amie)".

La chanteuse Lorie Pester a révélé la mort de Mialy Ramanantsoa, sa meilleure amie depuis l’adolescence, emportée par un cancer du sein à l’automne 2023. C’est cette amie d’enfance qui lui avait inspiré son célèbre tube Je serai (ta meilleure amie), sorti en 2001. Dans le documentaire Lorie : derrière la positive attitude, diffusé ce mardi sur W9, l’artiste de 44 ans est revenue, en larmes, sur cette disparition et sur les circonstances dans lesquelles elle a appris la terrible nouvelle.

« Je me suis écroulée par terre » : Lorie raconte le jour où elle a appris la mort de son amie

Dans ce documentaire consacré à sa carrière et à sa vie personnelle, Lorie a évoqué la disparition de Mialy, qu’elle surnommait affectueusement Mimi. Atteinte d’un cancer du sein particulièrement agressif, son amie avait suivi une chimiothérapie avant que son état de santé ne se dégrade brutalement en octobre 2023.

La chanteuse a raconté avoir téléphoné au mari de Mialy un vendredi soir pour prendre de ses nouvelles. Celui-ci lui avait alors indiqué que son épouse avait bien dormi et semblait aller mieux. Mais trois jours plus tard, le lundi matin, il l’avait rappelée pour lui annoncer que la fin était imminente.

« Je ne peux pas y croire, en fait. Je dis : “Ben non, c’est pas possible.” Je me suis écroulée par terre. Il m’a fallu quelques minutes pour que je réalise vraiment. J’ai toujours fait confiance à la vie, mais là, je lui en veux terriblement », a confié Lorie, incapable de retenir ses larmes.

La chanteuse a également expliqué qu’elle était persuadée que son amie finirait par vaincre la maladie. Sa propre mère avait survécu à un cancer du sein, tout comme la mère de Mialy. Ces précédentes guérisons avaient renforcé son espoir.

« Battante comme elle était, toujours positive, pour moi, c’était normal qu’elle guérisse. Ce n’était pas possible autrement », a-t-elle expliqué.

Mialy, l’amie d’enfance qui avait inspiré « Je serai (ta meilleure amie) »

Lorie et Mialy s’étaient rencontrées en 1996, au collège, alors qu’elles avaient 13 ans. Leur amitié avait traversé les années, bien avant que Laure Pester, devenue Lorie, ne connaisse le succès.

En 2001, la chanteuse avait enregistré Je serai (ta meilleure amie), une chanson directement inspirée de leur relation. Le titre était devenu l’un de ses plus grands succès et avait contribué à faire de Lorie l’une des principales vedettes de la pop française au début des années 2000.

Mialy avait également participé au clip de la chanson, tourné au Mexique. On pouvait notamment l’apercevoir aux côtés de Lorie dans une voiture blanche. Malgré la célébrité de son amie, elle avait choisi de conserver une vie discrète, loin des projecteurs.

En 2019, elle avait toutefois fait une apparition dans l’émission La Chanson secrète, sur TF1, afin de réserver une surprise à la chanteuse. Les deux femmes étaient restées très proches jusqu’à la disparition de Mialy.

En larmes en studio, Lorie a dû réenregistrer la chanson quelques semaines après le décès

Le documentaire de W9 montre également des images de Mialy tournées quelques mois avant sa mort, alors que Lorie préparait son retour musical. Son amie suivait déjà une chimiothérapie, mais continuait de l’accompagner dans certains moments importants de sa carrière.

Quelques semaines après le décès, Lorie avait dû retourner en studio pour réenregistrer Je serai (ta meilleure amie). Confrontée aux paroles de cette chanson désormais associée à la disparition de Mialy, elle n’avait pas réussi à contenir son émotion.

« Ma meilleure amie est décédée il y a trois semaines. Donc c’est dur », avait-elle expliqué pendant l’enregistrement.

Cette nouvelle version de son tube avait ainsi été enregistrée alors que la chanteuse venait tout juste de perdre celle qui lui avait inspiré la chanson vingt-deux ans auparavant.

Le cancer du sein avait déjà frappé la mère de Lorie

Dans Lorie : derrière la positive attitude, l’artiste a également évoqué une autre épreuve familiale : le cancer du sein diagnostiqué chez sa mère en 2003, alors qu’elle connaissait un immense succès.

À cette époque, Lorie multipliait les concerts tout en suivant avec inquiétude les traitements de sa mère. Cette dernière avait notamment subi une ablation du sein, puis une reconstruction mammaire. Malgré son angoisse, la chanteuse avait continué de monter sur scène et de sourire devant son public.

« C’est comme si je mettais une carapace », a-t-elle expliqué en revenant sur cette période. Sa mère avait finalement guéri, contrairement à Mialy, dont le décès a profondément marqué l’artiste.

Diffusé ce mardi sur W9, le documentaire revient également sur les débuts de Lorie, sa relation passée avec Billy Crawford, son combat contre l’endométriose et son retour sur scène. La chanteuse, qui a retrouvé son public avec sa tournée Lorie Party, y dévoile une partie de sa vie privée qu’elle avait jusqu’alors peu abordée publiquement.