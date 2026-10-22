À 97 ans, Hugues Aufray contraint d’annuler un concert pour raison de santé. Le chanteur a perdu sa voix

Hugues Aufray annule son concert prévu à Bressuire le 23 octobre en raison d'une laryngite aiguë, entraînant une perte de voix. Ce concert est reporté au 8 janvier 2027, sans annulation définitive. À 97 ans, le chanteur continue sa tournée Escapada !, malgré des soucis de santé passés.

Hugues Aufray est contraint de renoncer à son concert prévu vendredi 23 octobre à Bressuire, dans les Deux-Sèvres. À 97 ans, l’interprète de Santiano souffre d’une laryngite aiguë qui a provoqué une aphonie, autrement dit une perte de la voix. Une mauvaise nouvelle pour ses admirateurs, alors que le chanteur poursuit sa tournée Escapada ! à travers la France.

Une laryngite aiguë empêche Hugues Aufray de chanter

Le chanteur devait monter sur la scène du Bocapole de Bressuire vendredi 23 octobre à 20 heures. Mais son état de santé ne lui permet pas d’assurer cette représentation. L’annonce a été faite jeudi 22 octobre, à la veille du spectacle, par l’entourage de l’artiste.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, son équipe explique : « En raison d’une laryngite aiguë ayant entraîné une aphonie, Hugues Aufray est malheureusement contraint de reporter le concert prévu demain à Bressuire. »

La laryngite aiguë est une inflammation du larynx, qui touche notamment les cordes vocales. Elle peut provoquer un enrouement important et, dans certains cas, une disparition temporaire de la voix. Pour un chanteur, cette affection rend toute prestation particulièrement difficile, voire impossible.

Le concert reporté au 8 janvier 2027

Les spectateurs qui avaient prévu d’assister au concert de Bressuire devront patienter plusieurs semaines supplémentaires. La représentation est reportée au vendredi 8 janvier 2027, dans la même salle.

Il s’agit donc d’un report et non d’une annulation définitive. Les billets achetés pour le 23 octobre restent valables pour la nouvelle représentation, prévue à 20 heures, sans échange nécessaire.

À 97 ans, Hugues Aufray poursuit une carrière exceptionnelle

Né le 18 août 1929, Hugues Aufray a célébré ses 97 ans cet été. Malgré son âge, le chanteur continue de se produire devant son public, fidèle à une carrière commencée à la fin des années 1950.

Avec des chansons devenues incontournables comme Santiano, Céline, Stewball, Le Petit Âne gris ou encore Adieu monsieur le professeur, l’artiste a traversé plusieurs générations. Il reste également connu pour ses adaptations françaises de chansons de Bob Dylan, dont il a largement contribué à populariser l’œuvre en France.

En septembre dernier, Hugues Aufray confiait à 97 ans qu’il n’avait « jamais été à la mode ». Une déclaration qui illustrait sa longévité et son attachement à une carrière menée loin des modes passagères.

Sa tournée Escapada ! témoigne de sa volonté de continuer à chanter sur scène. Accompagné de ses musiciens, Hugues Aufray propose des spectacles qui réunissent ses plus grands succès et entretiennent un lien direct avec son public.

Des problèmes de santé avaient déjà perturbé ses concerts

Ce nouveau report rappelle les difficultés médicales auxquelles Hugues Aufray avait été confronté en octobre 2023. À 94 ans, il avait dû reporter plusieurs représentations après une intervention chirurgicale dentaire imprévue. Une blessure à une côte avait également été évoquée à cette période.

Le chanteur avait ensuite repris ses activités musicales, confirmant son intention de rester sur scène aussi longtemps que sa santé le lui permettrait. Cette fois, c’est une affection touchant directement sa voix qui l’oblige à interrompre momentanément ses prestations.

Aucune hospitalisation n’a été annoncée à la suite de cette laryngite aiguë. Le report du concert de Bressuire est confirmé, mais aucune modification générale de sa tournée n’a été annoncée à ce stade. Ses admirateurs espèrent désormais le retrouver en pleine possession de ses moyens vocaux le 8 janvier prochain.