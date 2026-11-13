Michael Jackson : sa mythique veste rouge de Thriller mise aux enchères, elle pourrait dépasser les 10 millions de dollars

La veste rouge portée par Michael Jackson dans le clip de Thriller sera mise aux enchères le 7 décembre à Abou Dhabi, avec une estimation dépassant les 10 millions de dollars. Également présents, le gant blanc du Moonwalk et des chaussures emblématiques, contribuant à une vente exceptionnelle dédiée à l'héritage de l'artiste.

La célèbre veste rouge et noire portée par Michael Jackson dans le clip de Thriller va être vendue aux enchères le 7 décembre prochain à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Cette pièce emblématique de l’histoire de la musique pourrait dépasser les 10 millions de dollars, soit plus de cinq fois le prix auquel elle avait été adjugée en 2011. Le gant blanc à strass porté par le chanteur lors de sa première démonstration du Moonwalk sera également proposé aux collectionneurs.

Une veste mythique qui pourrait battre tous les records

C’est l’un des vêtements les plus célèbres de l’histoire de la musique. La veste en cuir rouge et noir portée par Michael Jackson dans le clip de Thriller, sorti en décembre 1983, sera la vedette d’une vente organisée par Julien’s Auctions, le 7 décembre, à l’hôtel Rosewood Abu Dhabi.

Conçue par la costumière Deborah Nadoolman Landis, cette veste aux épaules accentuées et aux bandes noires en forme de V est devenue indissociable de l’image du roi de la pop. Deux exemplaires avaient été fabriqués pour le tournage. Celui proposé aux enchères est le modèle porté par Michael Jackson dans les scènes où il apparaît sans maquillage de zombie. Le second, volontairement abîmé pour les besoins du clip, appartient toujours à la succession du chanteur.

L’objet avait déjà été vendu en juin 2011 pour 1,8 million de dollars. Quinze ans plus tard, son prix pourrait franchir un nouveau seuil. Martin Nolan, cofondateur de Julien’s Auctions, estime que la veste pourrait être adjugée à plus de 10 millions de dollars. Aucun montant officiel n’a toutefois été rendu public dans le catalogue de la vente.

Une veste dédicacée par Michael Jackson lui-même

Au-delà de son apparition dans Thriller, le vêtement possède une particularité supplémentaire : il porte la signature de Michael Jackson et une dédicace adressée à ses deux costumiers historiques, Michael Bush et Dennis Tompkins.

Après le tournage, le chanteur leur avait confié la veste afin qu’ils puissent en reproduire le modèle pour ses futures prestations. Les deux hommes étaient parvenus à réaliser un patron sans endommager l’original. Michael Jackson leur avait alors offert le vêtement en remerciement.

Sur sa doublure figure une inscription manuscrite destinée aux deux créateurs, accompagnée de la signature du chanteur. La manche comporte également une dédicace. Ces éléments permettent de retracer précisément l’histoire de cette veste, depuis le tournage du clip jusqu’à sa mise en vente.

Le gant blanc du premier Moonwalk également aux enchères

Autre objet particulièrement attendu : le célèbre gant blanc recouvert de strass que Michael Jackson portait le 25 mars 1983, lors de l’enregistrement de l’émission Motown 25: Yesterday, Today, Forever.

Ce soir-là, le chanteur interprète Billie Jean et réalise devant les caméras son fameux Moonwalk, ce pas de danse donnant l’impression qu’il glisse vers l’arrière tout en avançant. La prestation, diffusée à la télévision américaine le 16 mai 1983, contribue à faire de ce mouvement l’une de ses signatures artistiques.

Le gant avait déjà été vendu aux enchères en novembre 2009, quelques mois après la mort de Michael Jackson, pour 430 000 dollars. Cette fois, son estimation est comprise entre 600 000 et 800 000 dollars. Les organisateurs n’excluent pas qu’il puisse atteindre un montant supérieur.

Les chaussures de Thriller et du Moonwalk également proposées

La vente comprendra également deux paires de chaussures ayant appartenu à Michael Jackson. La première, des mocassins noirs de la marque Florsheim, a été portée pendant le tournage et les répétitions de Thriller. Elle est accompagnée d’une lettre signée du chanteur à son chorégraphe Michael Peters et devrait être adjugée entre 30 000 et 50 000 dollars.

La seconde paire est associée aux répétitions de la prestation de Motown 25, au cours de laquelle Michael Jackson a présenté son Moonwalk au grand public. Son estimation se situe entre 60 000 et 80 000 dollars.

Ces quatre objets figurent parmi les pièces les plus attendues de la collection Michael Jackson: The Fashion Legacy, qui rassemble également des costumes de scène et des vêtements personnels de l’artiste, notamment des créations associées à ses tournées et à ses clips.

Rendez-vous le 7 décembre à Abou Dhabi

La vente se déroulera le 7 décembre à 20h, heure locale, dans le cadre d’un événement consacré aux grandes figures de la culture populaire, organisé du 7 au 9 décembre. Des objets ayant appartenu à la princesse Diana et d’autres personnalités seront également proposés aux enchères.

Avant leur vente, les pièces de Michael Jackson seront présentées au public à l’Emirates Palace Mandarin Oriental d’Abou Dhabi, du 29 novembre au 5 décembre. Les enchères sont déjà ouvertes depuis le 9 novembre.

Mort le 25 juin 2009 à Los Angeles, à l’âge de 50 ans, Michael Jackson reste associé à des records commerciaux considérables. Son album Thriller, paru en 1982, demeure l’album le plus vendu de l’histoire selon les estimations généralement retenues. En 1984, il avait remporté huit Grammy Awards au cours d’une seule cérémonie.

Le 7 décembre, les collectionneurs tenteront de s’offrir l’une des pièces les plus reconnaissables de sa carrière : la veste rouge qu’il portait dans Thriller, déjà vendue 1,8 million de dollars en 2011 et désormais susceptible de dépasser les 10 millions.