«On est passé à autre chose»: Slimane prépare son grand retour avec Vitaa après sa condamnation pour harcèlement

Slimane, un an après sa condamnation pour harcèlement, annonce son retour aux côtés de Vitaa avec une tournée et un nouvel album. Malgré les controverses, leur maison de disques soutient pleinement ce projet, prévu pour 2028, témoignant d'une volonté de tourner la page sur le passé judiciaire de l'artiste.

Un peu plus d’un an après sa condamnation pour harcèlement, Slimane prépare son retour sur le devant de la scène aux côtés de Vitaa. Les deux chanteurs ont officialisé une nouvelle tournée commune, accompagnée d’un album, sept ans après leur premier disque VersuS. Leur maison de disques assume pleinement ce retour, malgré les controverses judiciaires qui ont entouré l’ancien gagnant de The Voice.

Le PDG de Capitol France, Alexandre Kirchhoff, a notamment déclaré à propos de la condamnation du chanteur : « On est passé à autre chose. » Une prise de position alors que le duo lance ce vendredi la billetterie de sa nouvelle tournée, programmée pour 2028.

« On est passé à autre chose » : le patron du label défend Slimane

Interrogé sur les problèmes judiciaires de Slimane, Alexandre Kirchhoff a défendu le chanteur et relativisé les conséquences de sa condamnation. Le dirigeant de Capitol France a estimé que l’affaire appartenait désormais au passé, évoquant « beaucoup d’amalgames et de désinformation » autour du dossier.

Le responsable de la maison de disques a également rappelé que Slimane avait été sanctionné par la justice et que cette condamnation ne devait pas empêcher la poursuite de sa carrière. Il a confirmé que le nouveau projet avec Vitaa constituait une priorité pour le label, qui compte sur la popularité des deux artistes.

Une condamnation à 10 000 euros d’amende en septembre 2025

Le 17 septembre 2025, Slimane avait été condamné à 10 000 euros d’amende, dont 3 000 euros avec sursis, pour harcèlement numérique. La décision avait été prononcée par le tribunal de Saint-Étienne après une plainte déposée par un technicien de sa tournée.

Les faits remontaient à décembre 2023, à l’occasion d’un concert au Zénith de Saint-Étienne. Le technicien dénonçait des messages répétés et des contenus inappropriés envoyés par le chanteur. Slimane avait reconnu les faits retenus contre lui dans le cadre de la procédure judiciaire.

D’autres accusations d’agression et de harcèlement sexuel avaient également été formulées par des techniciens. Ces autres procédures avaient été classées sans suite, les investigations n’ayant pas permis de réunir suffisamment d’éléments pour poursuivre le chanteur sur ces accusations.

Vitaa n’a jamais abandonné Slimane

Malgré les révélations et la condamnation, Vitaa a continué de soutenir son partenaire musical. En octobre 2025, la chanteuse avait publiquement réaffirmé son amitié avec Slimane, déclarant : « C’est une amitié qui traverse tout. »

Alexandre Kirchhoff confirme aujourd’hui cette proximité. Il présente les deux artistes comme étant « liés comme frère et sœur » et explique qu’ils travaillent ensemble à leur nouveau projet. Leur collaboration artistique s’était d’ailleurs poursuivie discrètement, notamment dans l’écriture de chansons destinées à d’autres interprètes.

Un nouvel album et 23 concerts annoncés pour 2028

Le retour du duo prend la forme d’une tournée baptisée VersuS Tour II. Le calendrier actuellement publié comprend 23 concerts en France, en Belgique et en Suisse, avec un lancement prévu le 30 mars 2028 à la LDLC Arena, près de Lyon.

Les deux artistes se produiront notamment à Strasbourg, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève et Bruxelles. Deux concerts sont également prévus à l’Accor Arena de Paris, les 30 novembre et 1er décembre 2028. La billetterie ouvre ce vendredi 13 novembre.

Un nouveau disque commun est également en préparation, avec une sortie annoncée pour 2027. Un premier single est attendu avant la fin de l’année 2026.

Cette reformation fait suite au succès considérable de VersuS, sorti en 2019. Porté par des chansons comme Je te le donne, Ça va, ça vient et Avant toi, l’album s’était écoulé à environ 1,3 million d’exemplaires. La tournée avait rassemblé près de 500 000 spectateurs.

Un retour annoncé dans une vidéo où Vitaa relève Slimane

Pour officialiser leurs retrouvailles, Vitaa et Slimane ont publié le 6 novembre une vidéo soigneusement mise en scène. Les deux artistes apparaissent sur un tapis rouge, entourés de photographes, avant que Slimane ne se retrouve seul puis ne s’effondre au milieu des flashs. Vitaa s’approche alors, lui tend la main et l’aide à se relever.

La publication était accompagnée de ces mots : « Plus jamais sans toi », ainsi que de la date du 13 novembre. La vidéo a suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux, entre les admirateurs impatients de retrouver le duo et ceux qui rappellent la condamnation judiciaire de Slimane.

Depuis cette affaire, le chanteur avait limité ses apparitions médiatiques. En décembre 2025, il avait publié son album solo Il faut que tu saches, sans bénéficier de la campagne promotionnelle habituelle. Son titre Première fois, sorti en mars 2026, avait ensuite retrouvé une place dans les diffusions radiophoniques.

Avec Vitaa, Slimane prépare désormais une nouvelle série de concerts de grande ampleur. Le site officiel de la tournée affiche déjà les dates de VersuS Tour II, dont les dernières représentations annoncées sont programmées les 14, 15 et 16 décembre 2028 à Forest National, à Bruxelles.