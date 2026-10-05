Le rappeur Prince Waly est mort à 34 ans après 8 ans de combat contre la maladie

Prince Waly, rappeur français né Moussa Magassa, meurt à 34 ans après un combat de huit ans contre la maladie. Diagnostiqué d'un cancer du thymus en 2019, il avait signé un retour musical avec son album "Moussa" en 2022. Son décès met fin à une carrière marquée par des épreuves mais également par une résilience artistique.

Le rap français perd l’une de ses voix. Prince Waly, de son vrai nom Moussa Magassa, est mort dimanche à l’âge de 34 ans, après plusieurs années marquées par de graves problèmes de santé. Ses proches ont annoncé sa disparition en précisant qu’il se battait contre la maladie depuis huit ans.

Originaire de Montreuil, Prince Waly avait notamment été atteint d’un cancer du thymus diagnostiqué en 2019. Après avoir annoncé sa guérison fin 2021, il avait repris sa carrière et sorti l’année suivante Moussa, son premier album solo. Plus récemment, le rappeur avait révélé souffrir d’un pemphigus paranéoplasique, une maladie auto-immune extrêmement rare associée à certaines tumeurs.

Un cancer du thymus diagnostiqué en 2019

La maladie avait brutalement interrompu l’ascension de Prince Waly. En 2019, une tumeur du thymus lui avait été diagnostiquée. Située dans une zone particulièrement délicate, elle avait atteint un nerf lié au fonctionnement de ses cordes vocales. Le rappeur avait alors temporairement perdu l’usage de sa voix et dû mettre sa carrière musicale entre parenthèses.

Après plusieurs années de traitements, Prince Waly avait annoncé fin 2021 être guéri de son cancer. Il était ensuite revenu à la musique avec Moussa, publié en 2022, un disque très personnel auquel participaient notamment Feu! Chatterton, Jazzy Bazz et Luidji.

Prince Waly souffrait d’un pemphigus paranéoplasique

Son état de santé restait cependant fragile. En septembre 2026, Prince Waly avait publiquement révélé souffrir d’un pemphigus paranéoplasique. Cette pathologie auto-immune rare est associée à des tumeurs et peut entraîner des lésions sévères de la peau et des muqueuses, notamment dans la bouche. Elle peut également toucher d’autres organes, dont les voies respiratoires.

Ses proches ont annoncé son décès « des suites d’une longue maladie contre laquelle il se battait avec courage depuis huit ans ». Ils ont également salué sa capacité à poursuivre son travail artistique malgré son état de santé : « Malgré la maladie, il a continué à créer et à faire vivre sa musique. »

De Big Budha Cheez à Moussa

Né en 1991 à Montreuil, Moussa Magassa avait commencé à se faire connaître au début des années 2010 avec Big Budha Cheez, aux côtés de Fiasko Proximo. Il avait ensuite développé sa carrière solo avec Junior en 2016 puis BO YZ en 2019. BO YZ Vol. 2 était sorti en 2023.

Son album Moussa, publié en 2022 alors qu’il revenait de plusieurs années de maladie, occupe une place particulière dans sa discographie. Ses proches ont rappelé qu’il y avait placé « son histoire, ses épreuves et toute la singularité de son rap ».

Prince Waly avait également participé en mai 2023 à la première édition des Flammes. Il y avait interprété Cra$h avec la chanteuse Enchantée Julia, son épouse. Encore en février 2026, à quelques mois de sa mort, le rappeur annonçait travailler à la préparation de son deuxième album.

Un rappeur qui aura continué à créer jusqu’à ses derniers mois

Malgré les interruptions imposées par ses traitements et la perte temporaire de sa voix, Prince Waly avait réussi à reprendre sa carrière. Son retour avec Moussa avait marqué une nouvelle étape dans son parcours après son cancer.

À 34 ans, Moussa Magassa laisse derrière lui plusieurs EP, un album solo et les projets enregistrés avec Big Budha Cheez. Sa famille et son entourage ont conclu leur hommage en exprimant le souhait que Prince Waly continue désormais « à vivre à travers sa musique ».