Cate Blanchett sera la marraine des illuminations de Noël 2026 sur les Champs-Élysées, marquant le début des festivités le 22 novembre. La cérémonie, accompagnée d'une performance du groupe Feu! Chatterton, vise à rassembler un large public et renforcer l'attractivité de l'avenue durant la période holiday.

Les Champs-Élysées s’apprêtent à accueillir une invitée prestigieuse pour lancer les festivités de Noël. L’actrice australienne Cate Blanchett a été choisie comme marraine des Illuminations de Noël 2026 sur la célèbre avenue parisienne, a annoncé le Comité Champs-Élysées. La comédienne, récompensée à deux reprises aux Oscars, donnera officiellement le coup d’envoi des illuminations le dimanche 22 novembre à 18h30. Pour accompagner cette cérémonie, le groupe français Feu! Chatterton proposera une performance musicale en direct, promettant une soirée mêlant cinéma, musique et magie des fêtes.

Le choix de Cate Blanchett apporte une dimension internationale à cet événement devenu l’un des rendez-vous incontournables de la fin d’année dans la capitale. Connue notamment pour ses rôles dans Le Seigneur des anneaux, Blue Jasmine et Tár, l’actrice australienne possède une carrière qui dépasse largement les frontières hollywoodiennes. Sa présence sur les Champs-Élysées devrait attirer de nombreux spectateurs, mais également les médias français et étrangers. Chaque année, la cérémonie d’illumination marque symboliquement le début des célébrations de Noël à Paris. L’avenue se transforme alors en un immense décor lumineux, attirant Parisiens, touristes et familles venus profiter de l’atmosphère festive. Pour les commerçants et les établissements situés sur les Champs-Élysées, cette période constitue également un moment stratégique, avec une fréquentation touristique particulièrement importante à l’approche des fêtes.

Feu! Chatterton accompagnera une cérémonie très attendue

La soirée du 22 novembre prendra également une dimension musicale grâce à la participation de Feu! Chatterton. Le groupe français, reconnu pour son univers mêlant rock, poésie et chanson française, se produira en direct à l’occasion du lancement des illuminations. Cette association entre une grande figure du cinéma international et une formation musicale française illustre la volonté du Comité Champs-Élysées de faire de cette cérémonie un véritable événement culturel. Au-delà de l’allumage des décorations, l’objectif est de proposer un moment fédérateur, capable de rassembler différentes générations autour d’un spectacle accessible au public. Le choix de Feu! Chatterton devrait notamment séduire les amateurs de musique française contemporaine, tandis que la présence de Cate Blanchett donnera à la manifestation une visibilité supplémentaire.

Les illuminations des Champs-Élysées occupent une place particulière dans le calendrier touristique parisien. Elles participent à l’attractivité de la capitale durant les dernières semaines de l’année, une période essentielle pour les commerces, les hôtels et les restaurants. Elles représentent aussi un enjeu d’image pour l’avenue, qui cherche à conjuguer prestige, animation culturelle et accueil du grand public. La cérémonie du 22 novembre devrait ainsi constituer l’un des premiers grands temps forts de la saison de Noël 2026 à Paris. Avec Cate Blanchett comme marraine et Feu! Chatterton sur scène, les organisateurs misent sur une rencontre entre glamour international et création artistique française pour donner le coup d’envoi des festivités. Le rendez-vous est fixé à 18h30 pour découvrir les Champs-Élysées sous leurs lumières de Noël.