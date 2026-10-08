VIDÉO – Céline Dion chute sur scène hier soir à Paris et oublie les paroles de l’un de ses plus grands tubes

Céline Dion chute sur scène hier soir à Paris et oublie les paroles de l’un de ses plus grands tubes

Céline Dion a connu une soirée mouvementée lors de son concert à Nanterre, marquée par une chute sur scène et un oubli de paroles lors de l'interprétation de son tube Pour que tu m’aimes encore. Malgré cela, elle a poursuivi son spectacle, touchant le public qui a chanté avec elle.

La soirée de mercredi a réservé deux moments inattendus aux 35 000 spectateurs venus applaudir Céline Dion à la Plénitude Arena de Nanterre, près de Paris. Lors de son 11e concert parisien, la star québécoise de 58 ans a chuté en pleine chanson, provoquant l’inquiétude du public. Quelques minutes plus tôt, elle avait également oublié une partie des paroles de son immense succès Pour que tu m’aimes encore. Deux incidents qui n’ont heureusement pas empêché la chanteuse de poursuivre son spectacle jusqu’au bout.

Une chute en plein concert qui inquiète les spectateurs

Alors qu’elle se produisait sur scène, Céline Dion a soudainement perdu l’équilibre et chuté devant des milliers de spectateurs. La scène, filmée par plusieurs personnes présentes dans la salle, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

La chanteuse s’est immédiatement relevée et a continué à chanter, sans interrompre sa prestation. Elle a également adressé un signe du pouce au public pour le rassurer. Aucun élément ne permet, à ce stade, de faire état d’une blessure.

Selon les premiers récits, l’incident pourrait être lié à sa tenue de scène, son pantalon s’étant accroché à l’un de ses talons. Cette explication reste toutefois à confirmer.

«J’en oublie mes mots»: Céline Dion perd le fil de sa chanson

Un autre moment inattendu avait marqué la soirée lors de l’interprétation de Pour que tu m’aimes encore, l’un des titres les plus célèbres de son répertoire, écrit et composé par Jean-Jacques Goldman.

Visiblement émue, Céline Dion a commencé à chanter avant de perdre le fil des paroles. Après avoir tenté de reprendre, elle a fini par reconnaître son oubli devant les spectateurs: «J’en oublie mes mots.»

Le public a immédiatement pris le relais en chantant les paroles à sa place. Touchée par cette réaction, l’artiste a présenté ses excuses avec simplicité: «Heureusement que vous êtes là, je suis désolée.»

Elle a ensuite remercié ses admirateurs pour leur soutien: «Merci quand vous chantez mes chansons, quand vous me dites les mots de celles que ça fait un peu trop longtemps que je n’ai pas chantées.» Elle a ajouté que ce moment l’avait profondément touchée.

Une santé toujours surveillée depuis l’annonce de sa maladie

Ces incidents attirent naturellement l’attention en raison des problèmes de santé rencontrés par Céline Dion ces dernières années. En décembre 2022, la chanteuse avait révélé souffrir du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui provoque notamment une rigidité musculaire et des spasmes parfois très douloureux.

Cette pathologie l’avait contrainte à annuler de nombreux concerts et à interrompre durablement sa carrière scénique. Son retour à Paris, le 12 septembre 2026, après plus de six années sans véritable série de concerts, avait donc été particulièrement attendu.

Il serait cependant injustifié d’établir un lien entre sa maladie et sa chute de mercredi soir. Aucun élément médical ne permet de l’affirmer, et l’artiste a poursuivi normalement sa prestation.

La chanteuse a consacré plusieurs années à sa rééducation physique et vocale. Médicaments, immunothérapie, physiothérapie et entraînement intensif lui ont permis de retrouver la scène malgré cette maladie incurable⁠. Son programme de concerts a également été adapté à ses capacités physiques.

Une résidence parisienne qui se poursuit jusqu’au 17 octobre

Malgré ces deux incidents, Céline Dion a terminé son 11e concert devant un public enthousiaste. Parmi les personnalités présentes mercredi soir figuraient notamment Zendaya, le couturier John Galliano et les rappeurs Gazo et SDM.

Depuis son retour très émouvant sur scène le 12 septembre⁠, Céline Dion enchaîne les représentations dans l’enceinte de Nanterre. Sa résidence doit se poursuivre jusqu’au 17 octobre, avant une nouvelle série de 10 concerts programmés en mai 2027.

Mercredi soir, la chanteuse a montré qu’elle pouvait faire face à un imprévu sans abandonner son spectacle. Sa chute et son oubli de paroles ont finalement laissé place aux applaudissements et à l’émotion des spectateurs, heureux de retrouver leur idole après plusieurs années d’absence.